9 साल के लड़के ने Google से सीख प्लेन में 3 हजार KM की यात्रा बेटिकट की!

ब्राजील में रहने वाले एक 9 साल के लड़के ने ऐसा कारनामा किया, जिसे जानकर लोग हैरान रह गए. दरअसल, इस लड़के ने अकेले ही करीब तीन हजार किमी की यात्रा कर डाली, वो भी घरवालों को बिना बताए. लड़का घर से निकलकर प्लेन में सवार हुआ और बिना टिकट इतना लंबा सफर तय कर डाला, लेकिन उसके मां-बाप को इसकी भनक भी नहीं लगी. आइए जानते हैं पूरा किस्सा.

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे ने घर से निकलने से पहले Google पर सर्च किया था कि 'प्लेन में बिना किसी की नजर में आए कैसे बैठा जाए?' लड़के का नाम इमैनुअल मार्क्यूज़ दि ओलिवेरा (Emanuel Marques de Oliveira) है, जो ब्राजील के Manaus शहर में अपने माता-पिता के साथ रहता है. हाल ही में इमैनुअल बिना टिकट प्लेन से हजारों किमी दूर पहुंच गया और किसी को कानोंकान खबर भी नहीं हुई. यहां तक कि एयरपोर्ट के अधिकारी और सिक्योरिटी चेक को भी इस बारे में नहीं पता चला.

अचानक घर से गायब हुआ बच्चा, 3 हजार किमी दूर मिला!

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते जब इमैनुअल के माता-पिता सोकर उठे तो उन्हें वो बेडरूम में दिखाई नहीं दिया. इमैनुअल की मां का कहना है कि उन्होंने सुबह अपने बेटे को करीब 5.30 बजे सोते हुए देखा था, लेकिन 2 घंटे बाद जब वो फिर से उसके कमरे में गई, तो इमैनुअल वहां नहीं था. वो घबराकर पति संग बच्चे को ढूंढने लगीं लेकिन बच्चा नहीं मिला और इसमें पूरा दिन चला गया. बाद में पुलिस को खबर की गई.

