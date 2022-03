बेडरूम से बिना निकले महिला ने खड़ा किया बिजनेस, एक महीने में कमाए 38 लाख रुपये

एक महिला शादी टूटने और पति से अलग होने के बाद पूरी तरह टूट गई. इसी दौरान उसके सबसे चहेते डॉगी की भी मौत हो गई. इन घटनाओं ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया. करीब तीन हफ्ते तक वो बिस्तर से नहीं उठी. लेकिन इसके बाद उसने खुद की क्षमताओं को पहचानना शुरू किया और खुद को डिजिटल आर्टिस्ट (Digital Artist) के रूप स्थापित किया. अब वो महिला घर बैठे, अपने बेडरूम से ही 40 लाख रुपये प्रति महीने कमा रही है. कैसे? महिला ने खुद इस बारे में बताया है.

दरअसल, ये कहानी है ब्रिटेन के वेल्स निवासी डिजिटल आर्टिस्ट Michaela Morgan की है. nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी टूटने और और डॉगी की मौत के बाद Morgan बहुत परेशान हो गईं थीं. एक समय वो बिस्तर से भी बाहर नहीं निकल पा रही थीं. घर से निकलना और लोगों से मिलना भी उन्होंने बंद कर दिया था.

लेकिन बाद में Morgan ने बिजनेस, स्वयं सहायता और डिजिटल आर्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया. इन चीजों का उन्हें बचपन से शौक था. इस दौरान Morgan ने एक कंप्यूटर के माध्यम से कलाकृति को जीवंत करने की आकर्षक प्रक्रिया की खोज की.

'वेल्स ऑनलाइन' से बात करते हुए Michaela Morgan ने कहा था- 'पति से पिछले साल (2019) अलग हुई थी. उसके दो हफ्ते के भीतर कैंसर से जूझ रहे मेरे डॉगी की भी मौत हो गई. इन घटनाओं ने मुझे हिला कर रख दिया.'

