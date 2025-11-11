scorecardresearch
 

क्या इंसान अब AI के नीचे काम करेगा? इंटरव्यू में जो हुआ, उठने लगे बड़े सवाल

एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उनका इंटरव्यू एक AI बॉट ने लिया, और इस अनुभव ने AI आधारित भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इंटरव्यू लेने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन थी (Photo: Representative Image from Pexels)
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर एक यूजर ने ऐसा अनुभव साझा किया है जिसने ऑनलाइन इंटरव्यू के तरीके पर बड़ी बहस छेड़ दी है. यूजर के मुताबिक, उन्हें एक साधारण ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू का ईमेल आया था. वे जैसे ही वीडियो कॉल में शामिल हुए, स्क्रीन पर एक महिला दिखाई दी जो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, सिर हिला रही थी और सवाल पूछ रही थी.

यूजर ने बताया कि महिला का व्यवहार शुरू से ही अजीब लगा.उसका सिर बार-बार एक ही तरह से हिल रहा था, जैसे कोई लूप चल रहा हो. हर कुछ सेकेंड में छोटे-छोटे झटके दिख रहे थे.

बातचीत बढ़ने पर संदेह और गहरा हो गया. इंटरव्यूअर की प्रतिक्रियाएं इतनी परफेक्ट थीं कि उनमें इंसानों जैसा कोई नैचुरल पॉज या ‘उम्’–‘आह’ जैसी ध्वनियां नहीं थीं. जब यूजर ने अचानक पूछा कि आपको क्यों लगता है कि यह रोल जरूरी है? तो सामने से मिला जवाब  टेक्स्टबुक जैसा परफेक्ट था और पूछने पर वही जवाब शब्दश: दोहराया गया.

इसके बाद अचानक स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज़ हो गई. कॉल वापस आने पर इंटरव्यूअर ने ठीक उसी जगह से बात जारी रखी, जहां वह रुकी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो.

यूजर ने पोस्ट के अंत में सवाल उठाया कि मैं AI के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर इंटरव्यू लेने वाला ही एक बोलता हुआ बॉट हो, तो क्या उम्मीदवारों को बताया नहीं जाना चाहिए?

‘AI से काम चलेगा या इंसानों की जगह ले लेगा?’

पोस्ट पर कई यूजर्स ने चिंता जताते हुए कहा कि बिना बताये AI इंटरव्यू करवाना गलत है और पारदर्शिता होनी चाहिए.

एक यूजर ने लिखा कि लगता है आपको वाकई AI इंटरव्यूअर मिला था. यह अब आम होता जा रहा है, लेकिन कंपनियों को यह साफ बताना चाहिए.

दूसरे ने कहा कि लगता है अब हम AI के साथ नहीं, AI के लिए काम करने वाले हैं… वो समय दूर नहीं.

कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि आगे से लोग 'AI-चेक' जरूर करें और सोचें कि ऐसा इंटरव्यू जारी रखना है या नहीं.

---- समाप्त ----
