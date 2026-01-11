यूट्यूब से सीखा काम और खड़ी कर दी 12 करोड़ की कंपनी, वायरल हुई इस लड़के की कहानी

कहते हैं, अगर कुछ कर गुजरने की सच्ची चाह हो तो इंसान खुद रास्ता बना लेता है. कनाडा के युवा उद्यमी तुआन ले की कहानी इसी बात की मिसाल है. न कोई कॉलेज डिग्री, न कोई प्रोफेशनल कोर्स बस सीखने की जिद थी. यूट्यूब से स्किल सीखी और उसी दम पर एक छोटी-सी शुरुआत को आज 12 करोड़ रुपये (1.4 मिलियन डॉलर) के बिजनेस में बदल दिया. यही वजह है कि तुआन ले की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां उन्होंने वीडियो के जरिए अपने संघर्ष और सफर को साझा किया.

और पढ़ें

यूट्यूब से ली मदद

तुआन ले बताते हैं कि उन्होंने करियर की शुरुआत वीडियो एडिटिंग से की. यह स्किल उन्होंने पूरी तरह यूट्यूब से सीखी. शुरुआत में उन्होंने लोकल छोटे कारोबारियों के लिए बेहद कम फीस पर वीडियो बनाना शुरू किया. उस वक्त उनका लक्ष्य कमाई नहीं, बल्कि सीखना और मजबूत पोर्टफोलियो बनाना था. नतीजा यह रहा कि पहले साल उनकी कुल आमदनी सिर्फ 8,500 डॉलर रही.

महामारी ने तोड़ा हौसला

अगले साल कमाई बढ़कर 17,000 डॉलर तक पहुंची, लेकिन तभी कोविड महामारी आ गई. लॉकडाउन के चलते ज्यादातर क्लाइंट्स हाथ से निकल गए और काम लगभग ठप हो गया. तीसरे साल की शुरुआत में, जब दुनिया बंद थी, उनकी कमाई सिमटकर 12,350 डॉलर रह गई. हालात इतने मुश्किल थे कि उन्होंने पढ़ाई में लौटने तक का मन बना लिया.

हार नहीं मानी, मेहनत ने बदली तस्वीर

Advertisement

यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया. टुआन ले ने पीछे हटने के बजाय जो भी संसाधन बचे थे, सब बिजनेस में लगा दिए. उन्होंने हजारों कोल्ड ईमेल्स भेजे, लगातार कोशिश जारी रखी और आखिरकार मेहनत रंग लाई. तीसरे ही साल के अंत तक उनकी कमाई छलांग लगाकर 1,10,000 डॉलर पहुंच गई.टुआन बताते हैं कि तीसरा साल सबसे कठिन था. लंबे समय तक कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था. फिर भी मैंने डटे रहने का फैसला किया.

चौथे-पांचवें साल में तेज रफ्तार

चौथे साल उन्होंने पहला कर्मचारी रखा और सालाना कमाई 3,50,000 डॉलर तक पहुंच गई. धीरे-धीरे टीम बढ़कर 15 लोगों की हो गई और बड़े-बड़े ब्रांड्स उनके क्लाइंट बनने लगे. पांचवें साल तक पहुंचते-पहुंचते तुआन ले की कुल कमाई 1.4 मिलियन डॉलर को पार कर गई.उनकी कहानी पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आईं. किसी ने लिखा कि एक ही काम को सालों तक करते रहने से चीजें साफ दिखने लगती हैं. दूसरे ने कहा कि आपने रास्ता नहीं बदला, बस टिके रहे.यही असली जीत है.

कौन हैं तुआन ले?

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, तुआन ले ने 2019 में Toronto Film School जॉइन किया था, लेकिन चार महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी. उनका साफ कहना है कि मैंने जो कुछ सीखा, यूट्यूब से सीखा.उन्होंने करियर की शुरुआत प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में की और बाद में अपनी कंपनी की नींव रखी, जहां आज वे CEO हैं.

---- समाप्त ----