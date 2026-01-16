scorecardresearch
 
BSF जवान ने दिल से गाया ‘संदेशे आते हैं’, वीडियो वायरल… लोग बोले– इस सॉन्ग का असली हकदार

इंस्टाग्राम पर जैसे ही चक्रपाणि नागिरी का यह वीडियो पहुंचा, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. लोगों ने उनकी आवाज की सादगी और जज्बे की खुलकर तारीफ की.

नागिरी ने यह वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया (Photo:Insta/@Chakrapani Nagiri and Youtube Screengrab)
फिल्म बॉर्डर-2 का नया वर्जन ‘संदेशे आते हैं’ इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. लोग इस गाने को सुनते ही पुरानी बॉर्डर फिल्म से इसकी तुलना करने लगे हैं. वहीं वरुण धवन के एक्सप्रेशन पर भी यूजर्स मीम बना-बनाकर मज़ाक उड़ा रहे हैं. कुल मिलाकर गाना चर्चा में है और हर तरफ इसी की बातें हो रही हैं.

इसी बीच इंस्टाग्राम पर BSF जवान चक्रपाणि नागिरी का गाया हुआ 'संदेशे आते हैं' का वर्जन अचानक वायरल हो गया है. उनकी आवाज इतनी सोलफुल और सच्ची लगी कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बरसात कर दी. अब तो इस वर्जन पर रिमिक्स भी बनने लगे हैं और कई रील मेकर्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं.

वीडियो देखते समय साफ महसूस होता है कि इसमें न कोई भव्य लोकेशन है, न कोई प्रोफेशनल म्यूजिक. बस एक सैनिक, उसका दिल छू लेने वाला अंदाज और हर लाइन में उतरा हुआ जज्बा. शायद इसी सादगी की वजह से यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और हर तरफ शेयर होने लगा.

देखें वायरल वीडियो

नागिरी ने यह वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में मानो रिएक्शन की लाइन लग गई. किसी ने लिखा -सर… इमोशनल हो गए, तो किसी ने कहा कि एक फौजी होकर खुद यह गाना गाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए.” एक और यूजर ने कमेंट किया मुझे इस गाने की खुशबू महसूस हो रही है.

लोगों ने सिर्फ उनकी भावना की नहीं, बल्कि उनकी गायकी की भी खुलकर तारीफ की. कई ने तो उनकी आवाज की तुलना महान गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम से कर दी. वहीं वरुण धवन, अहान शेट्टी और सोनल चौहान जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी उनकी रील पर रिएक्ट करते हुए प्यार जताया.

दिलचस्प बात यह है कि चक्रपाणि नागिरी के लिए यह पहला मौका नहीं है, जब उनकी आवाज़ सुर्खियां बटोर रही हो. इससे पहले वह तेलुगु इंडियन आइडल सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुके हैं. लेकिन इस बार न बड़ा मंच था, न कोई चमक-दमक. फिर भी असर सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि इस बार गाना सिर्फ गाया नहीं गया, दिल से निकला था.

---- समाप्त ----
