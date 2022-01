फ्रीजिंग टेम्प्रेचर, बर्फ की वादियां... LoC पर BSF के जवानों ने किया डांस, VIDEO

कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बिहू उत्सव मनाया. बता दें, असम में 14 जनवरी से अगले तीन दिन तक बिहू का पर्व मनाया जा रहा है. इसे माघ महीने में माघ बिहू (भोगाली बिहू), वैशाख में बोहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू के रूप से मनाया जाता है.

अपने घरों से दूर देश की रक्षा के लिए LOC पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने इस मौके पर नृत्य करके बिहू का जश्न मनाया. इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि केरन सेक्टर में बीएसएफ के कुछ जवान बर्फ के बीचों बीच नाच और गा रहे हैं.

BSF कश्मीर के ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को 16 जनवरी को शेयर किया गया है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Mountains and mountains of snow, blinding blizzards, freezing temperatures, stress of 24 hours vigil #LoC , away from homes; this all didn’t deter BSF troops to dance few steps & celebrate #Bihu at FDL in #Keran Sector #ForwardArea .@PMOIndia @HMOIndia @BSF_India pic.twitter.com/65c1viqskU