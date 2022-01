'सेक्स बैन है, पति खुश नहीं है', मालदीव में छुट्टी मना रही मॉडल ऐसा क्यों बोली?

मशहूर मॉडल Vogue Williams ने कहा है कि डॉक्टरों ने उनके लिए 'सेक्स बैन' कर दिया है और इसकी वजह से उनके पति स्पेंसर मैथ्यूज खुश नहीं हैं. कपल इस वक्त मालदीव में छुट्टियां मना रहा है. आयरलैंड की रहने वाली मॉडल Vogue Williams, Bear Grylls: Mission Survive 2015 सीरीज की विजेता बनकर काफी चर्चा में रही थीं. Dancing with the Stars और Stepping Out जैसे शो में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जाना जाता है.

वोग विलियम्स जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं. उनकी जून 2018 में शादी हुई थी. 'द सन' के मुताबिक, उनका एक तीन साल का बेटा थियोडो और एक साल की बेटी गीगी है. लेकिन अब वह तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें सेक्स से परहेज करने को कहा है. फिलहाल वह अपने पति और बच्चों के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें सेक्स के अलावा एक्सरसाइज करने के लिए भी डॉक्टर ने मना कर किया है.

वोग ने बताया कि जब वे लोग मालदीव आ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया था. तब डॉक्टर ने वोग को सलाह दी की वह सेक्स से परहेज करें. वोग ने बताया कि यह सुनते ही उनके पति स्पेंसर का मुंह उतर गया. दरअसल, वोग के गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें यह सलाह दी है.

डॉक्टर ने वोग को स्वीमिंग करने के लिए तो हां कहा है. लेकिन उन्हें तेजी से चलने और भारी वस्तुओं को उठाने जैसी कई चीजें करने से इनकार किया है.

बता दें, वोग एक जानी मानी रेडियो प्रजेंटेटर भी हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी जॉब से कुछ समय के लिए छुट्टियां ली हैं. क्योंकि वह यह समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थीं. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बात बताई थी.

उन्होंने लिखा: "@thisisheart में दो साल क्या शानदार रहे हैं. मैं अपने संडे मॉर्निंग शो से साइन ऑफ कर रही हूं. लेकिन अभी-अभी यह खबर मिली कि मेरी दोस्त @katrina_ridley मेरी जगह यह शो करेंगी.''