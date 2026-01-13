बर्मिंघम का आसमान क्यों हो गया गुलाबी? जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

बर्मिंघम में एक रात लोगों ने देखा कि आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि कहीं ये ऑरोरा या कोई रहस्यमयी घटना तो नहीं. ऑरोरा एक प्राकृतिक रोशनी का खेल है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) के आसमान में दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आसान और दिलचस्प थी. यह रंग आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद तेज रोशनी और मौसम की वजह से बना था. लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए. लेकिन असल वजह कोई अंतरिक्षीय घटना (Cosmic Phenomenon) नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद रोशनी और मौसम का मेल था.
असली कारण क्या था?
बर्मिंघम सिटी फुटबॉल क्लब के स्टेडियम सेंट एंड्रयूज स्टेडियम में उस रात एफए कप का मैच चल रहा था. स्टेडियम में लगी तेज गुलाबी एलईडी लाइट जल रही थीं. उसी समय भारी बर्फबारी हो रही थी, आसमान में घने और नीचे तक फैले बादल थे. इन हालात में स्टेडियम की गुलाबी रोशनी बर्फ और बादलों से टकराकर चारों ओर फैल गई और पूरा आसमान गुलाबी दिखने लगा. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बर्फ और बादल शीशे (दर्पण) की तरह काम करते हैं और रोशनी को ऊपर की ओर वापस भेज देते हैं.
रंग गुलाबी ही क्यों दिखा?
बर्फ नीले रंग की रोशनी को ज्यादा फैलाती है और लाल-गुलाबी रंग की रोशनी ज्यादा देर तक बनी रहती है. इसलिए स्टेडियम की गुलाबी लाइटें पूरे इलाके में चमकने लगीं. घने बादलों ने इस रोशनी को बाहर जाने से रोक दिया, जिससे यह असर और भी तेज हो गया और मीलों दूर तक दिखाई देने लगा.
यह सब गोरेटी तूफान के दौरान हुआ.
कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए
हजारों लोगों की बिजली चली गई. पूरे मिडलैंड्स इलाके में बर्फबारी की चेतावनी थी. लेकिन, ऑरोरा नहीं था. वैज्ञानिकों ने साफ किया कि उस रात ऑरोरा की कोई गतिविधि नहीं थी. सूरज की स्थिति पूरी तरह शांत थी. यानि आसमान गुलाबी होने की वजह सिर्फ रोशनी, बर्फ और बादल थे.
सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
लोगों ने इसे 'डिज़्नी पिंक स्काई' कहा. किसी ने जादू समझा, किसी ने एलियन, खुद फुटबॉल क्लब ने भी मज़ाकिया अंदाज़ में ट्वीट किया. रात में गुलाबी आसमान, ब्लूज का मजा'. एक यूजर ने लिखा-बड़ा सवाल, क्या आप उन परिस्थितियों में एक ही समय में वीडियो शूट और ड्राइविंग कर रहे हैं? एक यूजर ने लिखा-बीटीएस की वापसी से पहले पूरी दुनिया बैंगनी रंग में रंग रही है. पॉल टॉमलिंसन नाम के यूजर ने लिखा- यह क्लैरेट और नीले रंग का मिश्रण है. यह एक संकेत है..... विला 2026 के चैंपियन होंगे.