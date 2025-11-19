scorecardresearch
 

Feedback

बेंगलुरु का मोमोज वाला वायरल, 31 लाख महीने की कमाई पर लोगों को नहीं हो रहा यकीन

सड़क किनारे मोमोज बेचने वाले की कमाई आईटी प्रोफेशनल के पैकेज को भी पीछे छोड़ सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ऐसा दावा किया गया है, हालांकि कई लोग इस दावे पर शक भी जता रहे हैं.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस दावे पर भरोसा नहीं किया ( सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस दावे पर भरोसा नहीं किया ( सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

बेंगलुरु का एक स्ट्रीट-साइड मोमोज स्टॉल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वजह यह है कि स्टॉल चलाने वाले शख्स का दावा है कि वह दिन में लगभग 1 लाख रुपए और महीने में करीब 31 लाख रुपए कमा लेता है. यह दावा एक डिजिटल क्रिएटर की वायरल रील से सामने आया, जिसने एक दिन स्टॉल पर हेल्पर बनकर काम किया.

डिजिटल क्रिएटर कैसी पेरेइरा ने बताया कि उन्होंने पूरा दिन KK Momos and Soups में काम किया. उन्होंने फ्राइंग, सर्विंग और ग्राहकों की भीड़ संभाली. वीडियो में वह बताता है कि:

1 घंटे में 118 प्लेट मोमोज बिके

सम्बंधित ख़बरें

tap-running-for-weeks-home-soaked-family-stunned-on-return-clip-goes-viral
घर बंद, नल खुला… महीनों तक बहता रहा पानी! फ्लैट का हुआ ये हाल 
newyork-waterlogged-street-video-indian-man-shows-real-condition
टाइम्स स्क्वायर के पास सड़क पर पानी! भारतीय ने दिखाई न्यूयॉर्क की हकीकत 
Charity shop rare plate sells for thousands
दुकानदार ने 200 रुपये में खरीदी थी एक प्लेट, जांच कराई तो पता चला लाखों है कीमत  
tetra pack liquor
कितने सस्ते होते हैं व्हिस्की के ट्रैटा पैक और इनकी बिक्री पर क्यों खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट? 
शाकाहारी महिला को ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा,  स्विगी-रेस्टोरेंट पर 1 लाख का जुर्माना
शाकाहारी महिला को ₹145 के वेज सैंडविच में मिला झींगा, स्विगी-रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का मुआवजा 

दिन खत्म होने तक यह संख्या लगभग 950 प्लेट पहुंच गई.प्रति प्लेट 110 रुपए कीमत होने की वजह से दिन का रेवेन्यू करीब 1,00,000 रुपए बैठता है.पेरेइरा ने कहा कि मेहनत और निरंतरता से ही वह इतनी कमाई करता है.

असली कमाई पर सवाल

वीडियो को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं, लेकिन पेरेइरा और विक्रेता ने यह नहीं बताया कि इतनी ज्यादा रेवेन्यू आने के बाद असली प्रॉफिट कितना बचता है. रेवेन्यू मतलब कुल बिक्री से आने वाला पैसा.प्रॉफिट मतलब खर्च निकालने के बाद बचने वाली असली कमाई.इसी पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

 

लोगों को हुआ शक

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस दावे पर भरोसा नहीं किया.एक यूजर ने लिखा कि यह झूठ है. सड़क किनारे मोमोज 110 रुपए में और 900 प्लेट? नामुमकिन.

एक अन्य ने कैलकुलेशन करते हुए लिखा कि अगर हर ग्राहक पर 1 मिनट लगे तो 900 प्लेट बेचने में 900 मिनट यानी 15 घंटे लगेंगे. वह भी बिना ब्रेक.

कुछ लोगों ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के फर्क पर भी सवाल उठाए और वीडियो को क्लिकबेट बताया. वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतनी कमाई सच में होती, तो बेंगलुरू के आईटी प्रोफेशनल भी मोमोज के स्टॉल ही लगाते दिखाई देते.


(नोट: ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वायरल वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement