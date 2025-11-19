बेंगलुरु का मोमोज वाला वायरल, 31 लाख महीने की कमाई पर लोगों को नहीं हो रहा यकीन

बेंगलुरु का एक स्ट्रीट-साइड मोमोज स्टॉल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. वजह यह है कि स्टॉल चलाने वाले शख्स का दावा है कि वह दिन में लगभग 1 लाख रुपए और महीने में करीब 31 लाख रुपए कमा लेता है. यह दावा एक डिजिटल क्रिएटर की वायरल रील से सामने आया, जिसने एक दिन स्टॉल पर हेल्पर बनकर काम किया.

और पढ़ें

डिजिटल क्रिएटर कैसी पेरेइरा ने बताया कि उन्होंने पूरा दिन KK Momos and Soups में काम किया. उन्होंने फ्राइंग, सर्विंग और ग्राहकों की भीड़ संभाली. वीडियो में वह बताता है कि:

1 घंटे में 118 प्लेट मोमोज बिके

दिन खत्म होने तक यह संख्या लगभग 950 प्लेट पहुंच गई.प्रति प्लेट 110 रुपए कीमत होने की वजह से दिन का रेवेन्यू करीब 1,00,000 रुपए बैठता है.पेरेइरा ने कहा कि मेहनत और निरंतरता से ही वह इतनी कमाई करता है.

असली कमाई पर सवाल

वीडियो को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं, लेकिन पेरेइरा और विक्रेता ने यह नहीं बताया कि इतनी ज्यादा रेवेन्यू आने के बाद असली प्रॉफिट कितना बचता है. रेवेन्यू मतलब कुल बिक्री से आने वाला पैसा.प्रॉफिट मतलब खर्च निकालने के बाद बचने वाली असली कमाई.इसी पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए.

Advertisement

देखें वायरल वीडियो

लोगों को हुआ शक

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस दावे पर भरोसा नहीं किया.एक यूजर ने लिखा कि यह झूठ है. सड़क किनारे मोमोज 110 रुपए में और 900 प्लेट? नामुमकिन.

एक अन्य ने कैलकुलेशन करते हुए लिखा कि अगर हर ग्राहक पर 1 मिनट लगे तो 900 प्लेट बेचने में 900 मिनट यानी 15 घंटे लगेंगे. वह भी बिना ब्रेक.

कुछ लोगों ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के फर्क पर भी सवाल उठाए और वीडियो को क्लिकबेट बताया. वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतनी कमाई सच में होती, तो बेंगलुरू के आईटी प्रोफेशनल भी मोमोज के स्टॉल ही लगाते दिखाई देते.



(नोट: ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. aajtak.in वायरल वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता.)

---- समाप्त ----