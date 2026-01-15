रिलेशनशिप गोल्स! गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 KM दौड़ गया ये लड़का, वीडियो वायरल

प्यार के लिए चांद तोड़ लाने की बातें अक्सर लव भरी कविताओं और कहानियों में सुनने को मिलती हैं. हकीकत में यह मुमकिन नहीं, लेकिन जब बात सच्चे प्यार की हो, तो लोग नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश जरूर कर जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला-यहां चांद तोड़ने जैसी बड़ी बात नहीं हुई, बस प्यार की एक छोटी-सी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया.

मामला गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे से जुड़ा है. वह बीमार थी और चाहती थी कि अगर तबीयत ठीक होती, तो अपने जन्मदिन पर 26 किलोमीटर की दौड़ लगाती. उसकी यही अधूरी ख्वाहिश उसके बॉयफ्रेंड ने अपने अंदाज़ में पूरी कर दी.

यह कहानी अविक भट्टाचार्य की है, जो बेंगलुरु में रहते हैं. अविक ने अपनी गर्लफ्रेंड के 26वें जन्मदिन पर पूरे 26 किलोमीटर दौड़ लगाई. इस अनोखे बर्थडे गिफ्ट का वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर सामने आया, लोगों ने इसे 'रिलेशनशिप गोल्स' और 'स्टैंडर्ड सेट करने वाला पल' कहना शुरू कर दिया.

क्यों दौड़े 26 किलोमीटर?

अविक ने यह वीडियो अपने और गर्लफ्रेंड सिमरन के जॉइंट अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो की शुरुआत में सिमरन बताती हैं कि वह अपने बर्थडे पर खुद 26 किलोमीटर दौड़ना चाहती थीं, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाईं.

इसके बाद वीडियो में अविक कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी 26 साल की हुई है, इसलिए मैं उसके बर्थडे पर 26 किलोमीटर दौड़ लगाने जा रहा हूं.

देखें वायरल वीडियो

लोग बोले-'ब्रो सेटिंग स्टैंडर्ड्स'

यह वीडियो 5 जनवरी 2026 को शेयर किया गया था और देखते ही देखते इसे 75 लाख से ज्यादा व्यूज और 6.8 लाख लाइक्स मिल गए. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

एक यूज़र ने लिखा कि ब्रो सेटिंग स्टैंडर्ड्स.दूसरे ने कहा कि ये देखकर गला भारी हो गया. तीसरे ने मजाक में लिखा कि अब मैं 26 बार ‘नो वे’ लिखूं क्या? ऐसा लड़का आखिर मिलता कहां है! एक और यूजर लिखा कि मेंटल शांति के लिए मान लेता हूं ये एआई है.सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, यह सिर्फ़ एक बर्थडे सरप्राइज नहीं, बल्कि आज के रिश्तों में 'एफर्ट' की असली परिभाषा है.

