बेंगलुरु के मॉल में गर्भवती महिलाओं के लिए पिंक पार्किंग, लोग बोले- ऐसी सोच हर जगह होनी चाहिए

बेंगलुरु के एक मॉल ने गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित पार्किंग की सुविधा शुरू की है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. हल्के गुलाबी रंग में बनी इस पार्किंग और साफ साइन बोर्ड ने लोगों का दिल जीत लिया. 

यूजर्स इसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सराहनीय कदम बता रहे हैं. ( Photo: moniakshaylove12)
यूजर्स इसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील और सराहनीय कदम बता रहे हैं.

अक्सर हम बड़े मॉल्स में शॉपिंग, खाने और घूमने की सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं. बेंगलुरु के एक मॉल ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. इस मॉल ने गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से खास पार्किंग की सुविधा दी है. 

खास रंग और साफ पहचान
बेंगलुरु के एक युवक अक्षय रैना ने इंस्टाग्राम पर मॉल की पार्किंग का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पार्किंग पर एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है – 'गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित'. यह पार्किंग हल्के गुलाबी रंग में बनाई गई है, ताकि भीड़भाड़ वाले बेसमेंट पार्किंग एरिया में इसे आसानी से पहचाना जा सके. वीडियो में अक्षय रैना इस पहल की तारीफ करते हुए कहते हैं, 'यह बहुत ही बढ़िया अवधारणा है और मुझे यह बहुत पसंद आई.'

मॉल प्रबंधन की सराहना
अक्षय ने कैप्शन में नेक्सस मॉल्स की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि मॉल प्रबंधन ने सामान्य सुविधाओं से आगे बढ़कर गर्भवती महिलाओं के बारे में सोचा है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सभी मॉल और सार्वजनिक जगहों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की सराहना
वीडियो सामने आते ही लोगों ने इस पहल का स्वागत किया. कई यूजर्स ने इसे बहुत मददगार बताया. एक यूजर ने लिखा, 'यह गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी और सोच-समझकर की गई व्यवस्था है.' वहीं दूसरे ने कहा, 'भीड़भाड़ वाली पार्किंग में यह सुविधा बहुत राहत देती है.'कुछ लोगों ने भावुक होते हुए लिखा कि यह वीडियो देखकर उनका दिन बन गया और दिल खुश हो गया.

