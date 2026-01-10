महाराष्ट्र के शख्स ने बेंगलुरु के IT पार्क को बताया न्यूयॉर्क जैसा, यूजर्स  हैरान, वीडियो वायरल

और पढ़ें

भारत के शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. इसकी वजह बना है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, जिसमें महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु के आईटी पार्क की तुलना न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहर से कर दी. महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का बेंगलुरु के आईटी पार्क पर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में उन्होंने बेंगलुरु के एक आईटी पार्क की तुलना न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर से कर दी, जिसके बाद शहरों के बुनियादी ढांचे को लेकर चर्चा शुरू हो गई. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए इस वीडियो में शख्स की पहचान सागर सोनावाने के रूप में हुई है. वीडियो में वे ऑफिस के फॉर्मल कपड़ों में नजर आते हैं और अपने गले में आईडी कार्ड पहने हुए अपने ऑफिस के आसपास टहलते दिखते हैं.

पुणे की सुविधाओं को लेकर उठाया सवाल

मराठी भाषा में बात करते हुए सागर मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि वे इस समय न्यूयॉर्क के आईटी पार्क में हैं. इसके बाद वे कैमरा घुमाकर वहां मौजूद सुविधाएं दिखाते हैं. वे बताते हैं कि सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां एस्केलेटर और पैदल पुल की सुविधा है. साथ ही वे साफ-सुथरे फुटपाथ और हरियाली की भी तारीफ करते हैं, जो इस इलाके को पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाती है. कुछ देर बाद सागर खुलासा करते हैं कि यह जगह न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि बेंगलुरु का एक आईटी पार्क है. वे कहते हैं कि यह इलाका बहुत ही आधुनिक और व्यवस्थित है. साथ ही वे सवाल उठाते हैं कि पुणे जैसे शहरों में ऐसी सुविधाएं कब देखने को मिलेगी.

यूजर्स बोले– ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में होना चाहिए

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और इसे अब तक एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा-ऐसा सुनियोजित बुनियादी ढांचा ही बेंगलुरु को प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षक बनाता है. दूसरे ने कहा- पुणे में भी ऐसे फुटपाथ और सुरक्षित सड़क पार करने की सुविधा होनी चाहिए.

एक अन्य यूजर ने लिखा- हरियाली और पैदल चलने योग्य सड़कें रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान बना देती हैं. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी सुविधाएं सिर्फ आईटी हब ही नहीं, बल्कि हर भारतीय शहर में होनी चाहिए.कई यूजर्स ने यह भी कहा कि यह जगह विदेशी शहर जैसी इसलिए लगती है क्योंकि भारत में ऐसी सुविधाएं अब भी कम देखने को मिलती हैं.यह वीडियो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि भारत के शहरों में बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरत कितनी जरूरी हो गई है.

