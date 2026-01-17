scorecardresearch
 
सीने पर चढ़ा 2.5 मीटर का अजगर, फिर भी नहीं घबराईं, ऑस्ट्रेलियाई महिला की कहानी वायरल

ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली रेचल ब्लूर की एक सामान्य-सी रात अचानक खौफनाक बन गई. गहरी नींद के बीच उन्हें पेट और सीने पर किसी भारी चीज़ का अहसास हुआ.आंख खुली तो सामने एक खतरनाक अजगर था…

करीब 2.5 मीटर लंबा कार्पेट पाइथन था (सांकेतिक तस्वीर-Pixabay)
करीब 2.5 मीटर लंबा कार्पेट पाइथन था (सांकेतिक तस्वीर-Pixabay)

कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद में सो रहे हों और आपके सीने पर 2.5 मीटर लंबा अजगर चढ़ा हो और वह आपके चेहरे पर फुफकार मार रहा हो. जैसे ही आप नींद से जागें, सामने उसकी चमकती आंखें आपको घूर रही हों. ऐसे हालात में कोई भी घबरा जाए, लेकिन आप अपनी जान कैसे बचाएंगे?

ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली रेचल ब्लूर के साथ एक रात ठीक ऐसा ही हुआ, और उनका यह अनुभव अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.BBC वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, उस रात भी रेचल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य था. रोज की तरह उन्होंने सारे काम निपटाए और सोने चली गईं. कुछ ही देर में वे गहरी नींद में थीं.

इसी दौरान उन्हें अचानक पेट और सीने पर किसी भारी चीज का अहसास हुआ. नींद में उन्होंने सोचा कि शायद उनका कुत्ता उन पर आकर लेट गया है,लेकिन जैसे ही उन्होंने कंबल के ऊपर हाथ ले जाकर उसे सहलाने की कोशिश की, उंगलियों के नीचे कुछ चिकना और हिलता हुआ महसूस हुआ. उसी क्षण उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई.

यह कुत्ता नहीं, बल्कि करीब 2.5 मीटर लंबा कार्पेट पाइथन था.पति ने लाइट जलाई तो उड़ गए होश
रेचल ने तुरंत अपने पति को जगाया और लाइट ऑन करने को कहा. रोशनी होते ही उनके पति ने बेहद संभलकर कहा-डार्लिंग, हिलना मत… तुम्हारे ऊपर करीब ढाई मीटर का अजगर है.यह घटना ब्रिस्बेन (क्वींसलैंड) में उनके दूसरे माले के बेडरूम में हुई.

ऐसे हालात में खुद पर काबू रखा

आमतौर कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में घबरा जाता, लेकिन रेचल ने खुद को पूरी तरह संभाला.उनके दिमाग में पहला ख्याल अपनी सुरक्षा का नहीं, बल्कि अपने कुत्तों का आया.उन्होंने पति से कहा कि पहले कुत्तों को कमरे से बाहर ले जाएं. उनके अनुसार, अगर कुत्तों को सांप का पता चल जाता, तो कमरे में हंगामा हो जाता.जब कुत्ते बाहर ले जाए गए और कमरा शांत हो गया, तब रेचल ने बिना घबराए बहुत धीरे-धीरे बिस्तर से निकलना शुरू किया. उन्होंने बताया कि मैं साइड से धीरे-धीरे खिसकते हुए बाहर आई.सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उन्होंने किसी प्रोफेशनल स्नेक कैचर को बुलाए बिना, खुद ही अजगर को खिड़की से बाहर निकाल दिया.

खिड़की की शटर से आया था अजगर

रेचल को शक है कि यह गैर-जहरीला कार्पेट पाइथन उनकी खिड़की की शटर के बीच की दरार से अंदर आया और सीधे उनके बिस्तर पर पहुंच गया.उन्होंने कहा कि वह इतना बड़ा था कि जब वह मुझ पर लिपटा हुआ था, तब भी उसकी पूंछ का हिस्सा खिड़की के बाहर लटक रहा था.वे बताती हैं कि उन्होंने अजगर को पकड़ा भी, लेकिन वह बिलकुल आक्रामक नहीं लगा,बस उनके हाथ में थोड़ा-सा डोल रहा था और उसके खिड़की के बाहर फेंक दिया.

सांप से नहीं, टोड से डर लगता है

रेचल ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि मैं सांप से इतनी नहीं डरी… मुझे तो टोड (मेंढक) से ज्यादा डर लगता है. टोड तो मुझे बहुत डराते हैं. बता दें, कॉर्पेट पाइथॉन पूरी तरह नॉन-वेनमस सांप हैं. मतलब इनमें कोई जहर नहीं होता, न ही इनके दांतों में कोई जहरीला ग्रंथि होती है जैसे कि कोबरा, वाइपर या टाइगर स्नेक में होती है.

---- समाप्त ----
