scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ससुराल का प्यार ऐसा भी! दामाद के लिए परोसे 1,374 तरह के व्यंजन, वीडियो वायरल

ससुराल में दामाद का ऐसा स्वागत शायद ही किसी ने पहले देखा होगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दामाद के लिए जिस अंदाज में दावत सजाई गई है, उसने लोगों को हैरान कर दिया है.वीडियो में देखा जा सकता है कि दामाद के सामने 1000 से ज्यादा तरह के व्यंजन परोसे गए हैं.

Advertisement
X
दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल गए थे
दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल गए थे

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली में एक परिवार इस साल की संक्रांति का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया. वजह थी अपने दामाद के लिए किया गया शानदार स्वागत, जिसने पूरे त्योहार को एक यादगार और चर्चा योग्य समारोह में बदल दिया. इस परिवार ने अपने दामाद के लिए 1,374 तरह के पकवान और मिठाइयां तैयार कीं. इतनी बड़ी दावत देखकर हर कोई हैरान रह गया और यह खबर जल्दी ही पूरे इलाके में फैल गई.

विज्जापु वेंकट रत्नम और उनकी पत्नी सुशीला ने अपनी बेटी कीर्तिश्री और दामाद बोड्डु साई शरत के लिए यह भव्य दावत रखी थी. व्यंजनों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी तैयारी और सजावट भी देखने लायक थी. हर पकवान को बड़े प्यार और मेहनत से बनाया गया था और सुंदर तरीके से टेबल पर सजाया गया था.इस दावत को देखते ही लोगों ने एक बार फिर कोनसीमा इलाके की मशहूर मेहमाननवाजी को याद किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले मेहमानों का सम्मान दिल खोलकर किया जाता है.

आंध्र प्रदेश का खूबसूरत कोनसीमा, जिसे 'आंध्र का केरल' कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नारियल के बागों, बैकवाटर्स और शांत वातावरण के साथ-साथ लोगों की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी के लिए मशहूर है. यहां मेहमानों का स्वागत परिवार की तरह किया जाता है-प्यार, सम्मान और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन, खासकर सीफूड, परोसे जाते हैं. त्योहारों और शादियों में भव्य दावतें इसकी विशेषता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Josh Hawley and Dr Nisha Verma
निशा वर्मा कौन, जिनसे अमेरिकी सांसद ने 5 मिनट में 11 बार पूछा- मर्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं?
A woman from Lucknow tricked her mother with an AI-created photo
'सरकारी नौकरी वाला लड़का है…', बेटी के AI बॉयफ्रेंड प्रैंक पर मां का रिएक्शन वायरल
Shashi Tharoor
टेलर स्विफ्ट के गाने पर शशि थरूर ने किया डांस, खुद को बताया 'Swiftie'
us-comedian-sells-h1b-visas-on-indian-streets-in-trump-spoof-video
भारत में H-1B वीजा बेचते दिखे 'ट्रंप'! अमेरिकी कॉमेडियन का वीडियो देख हंसी नहीं रुकेगी
dating 416 men to find perfect partner
'मैंने 2 साल में 416 लोगों को डेट किया...', अब महिला ने बताया- वो ऐसा क्यों कर रही थीं?
Advertisement

देखें वायरल वीडियो

'शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचे दामाद जी'

संक्रांति शरत की शादी के बाद पहली ससुराल यात्रा थी, जो तेलुगु परिवारों में बेहद शुभ मानी जाती है. इस वजह से घरवालों ने इस मौके को खास बनाने के लिए कई तैयारियां कीं. दामाद और बेटी के स्वागत के लिए विशेष बोर्ड, फोटो पॉइंट और प्यारे संदेश लगाए गए, जिसने पूरे माहौल को और भी सुंदर और भावुक बना दिया.

दावत के अलावा, दामाद को 12 खास गिफ्ट भी दिए गए. ये गिफ्ट साल के 12 महीनों का प्रतीक माने जाते हैं और पूरे साल खुशियों, समृद्धि और शुभकामनाओं का संदेश देते हैं. भोजन में घर पर बने पारंपरिक स्नैक्स, विभिन्न स्थानीय व्यंजन, ताजे फल, नैचुरल जूस और राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मंगाए गए खास आइटम शामिल थे. दावत की यह विविधता और तैयारी देखकर हर कोई परिवार के समर्पण और प्रेम की दाद दे रहा था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement