Pushpa को अमूल का क्यूट ट्रिब्यूट वायरल, Allu Arjun बोले- Allu to Mallu to Amullu Arjun

Amul Advertisement on Pushpa Movie, Allu Arjun Rashmika Mandanna: डेरी ब्रांड अमूल (Amul) हमेशा ही अपने अनोखे विज्ञापन (Amul Ad) के लिए जाना जाता है. अमूल का हमेशा ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर एड आता है. इस बार उसका जो विज्ञापन आया है वह अल्‍लू अर्जुन (Allu Arjun) की आई फिल्‍म पुष्‍पा : द राइज (Pushpa: The Rise) को समर्पित है. जिसमें अल्‍लू अर्जुन आर रश्चिमका मंदाना (Rashmika Mandanna) का सुपरक्‍यूट कार्टून इस विज्ञापन में नजर आ रहा है.



वहीं इस एड को देखने के बाद अल्‍लू अर्जुन का कमेंट भी आया है, अल्‍लू अर्जुन ने इंस्‍टाग्राम अकाउंट से अमूल की टीम को थैंक्‍स कहा है. अल्‍लू अर्जुन ने अपने कमेंट में लिखा है, ' Allu to Mallu to Amallulru Arjun'. वहीं अमेजन प्राइम वीडियो ने इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट करते हुए लिखा है, ' this butter is not flower, it is fire 🧈' जो खूब वायरल हो रहा है.

इस फिल्‍म का निर्देशन डायरेक्‍टर सुकुमार (Sukumar) ने किया है. अल्‍लू अर्जुन की ये मूवी 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी. ये फिल्‍म अब तक 300 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं. ये फिल्‍म कहानी है एक ऐसे शख्‍स की जो मजदूर होता है. फिर वह कैसे लाल चंदन की लकड़ी का डॉन बन जाता है. फिर उसका एकछत्र राज्‍य होता है. ये फिल्‍म की कहानी में दिखाया गया है.

अमूल हमेशा से ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर कार्टून बनाता रहा है. इस बार उसने पुष्‍पा मूवी को समर्पित कार्टून बनाया है. वही इस एड पर कई यूजर्स ने भी कमेंट किए हैं. प्रशांत नाम के यूजर ने लिखा है कि, इसे कहते हैं असली स्‍टारडम.