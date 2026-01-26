scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कश्मीर की ठंड में भी जज्बा बरकरार! गुजरात का शख्स लाल चौक पर ऐसे मनाता दिखा रिपब्लिक डे

देशभक्ति का जज्बा हो तो न ठंड असर करती है, न दूरी. अहमदाबाद से आए एक पर्यटक ने श्रीनगर के लाल चौक के प्रतिष्ठित घंटाघर पर खास अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
यह शख्स अपने हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल थामे हुए नजर आता है. (Photo:ANI)
यह शख्स अपने हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल थामे हुए नजर आता है. (Photo:ANI)

भारत में आज 26 जनवरी को धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. देशभर में तिरंगा फहराते हुए लोगों ने उत्साह और देशभक्ति का रंग बिखेरा.जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर भी इस मौके पर खास रौनक देखने को मिली. भारी ठंड और माइनस तापमान के बावजूद लोग यहां पहुंचे और तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया.

श्रीनगर के मशहूर घंटा घर (लाल चौक) से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में अहमदाबाद (गुजरात) से आए एक पर्यटक को तिरंगा लहराते और भारत माता की जय के नारे लगाते देखा जा सकता है.वीडियो में यह व्यक्ति हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल लिए खड़ा है.

कौन है ये शख्स

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है. (Photo: X/@Hansraj College, University of Delhi)
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, 5 फरवरी तक करें आवेदन
suv-crashes-store-california-robbery-1-million-jewelry-video-viral-shok
मिनटों में लूट! SUV से दीवार तोड़ी, 1 मिलियन डॉलर की ज्वेलरी उड़ाई, Video वायरल
मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. ( Photo: Pexels)
विदेश में रहती थी बेटी....अकेलेपन से परेशान 59 साल की चीनी महिला ने बेटे को दिया जन्म
इस साहसिक कारनामे के लिए उन्हें दुनियाभर से सराहना मिली. ( Photo: X/@OttoHuang120)
बिना सेफ्टी 101 मंजिला इमारत पर चढ़े पर्वतारोही एलेक्स होनोल्ड, थम गई लोगों की सांसें
दादाजी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी तरह के भेदभाव का सामना करें. (Photo: Instagram/@vip_z_z)
विप्रा बेंगलुरु ...ये महिला का नाम है या रेलवे स्टेशन का? जानें क्यों लगाया ऐसा सरनेम?

ANI से बात करते हुए शख्स ने अपना नाम अरुण बताया.वो 2022 से लगातार आ रहा है. उसने बताया कि अब सपने सच होते दिख रहे हैं.वीडियो में दिख रहे शख्स अरुण ने ANI से बातचीत में कहा कि मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. मैं 2022 से लगातार यहां आ रहा हूं

देखें वायरल वीडियो

 

बातचीत में उसने आगे कहा कि  पहले यहां तिरंगा फहराना आसान नहीं था. लेकिन आज माहौल बदल चुका है. नरेंद्र मोदी जी यहां सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले थे. उस समय हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है. मैं 2022 से हर बार अकेले आता हूं और यहां तिरंगा लहराता हूं..उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हुए भी देख रहा है.

Advertisement

ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र 

उसने बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहलगाम में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने बेगुनाह लोगों की जान ली थी, तो उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने हालात बदल दिए थे. इस कार्रवाई में भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने अपने साहस से साफ दिखा दिया था कि सिंदूर की असली ताकत क्या होती है और देश की बेटियां किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटतीं

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement