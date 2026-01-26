कश्मीर की ठंड में भी जज्बा बरकरार! गुजरात का शख्स लाल चौक पर ऐसे मनाता दिखा रिपब्लिक डे

भारत में आज 26 जनवरी को धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. देशभर में तिरंगा फहराते हुए लोगों ने उत्साह और देशभक्ति का रंग बिखेरा.जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर भी इस मौके पर खास रौनक देखने को मिली. भारी ठंड और माइनस तापमान के बावजूद लोग यहां पहुंचे और तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया.

श्रीनगर के मशहूर घंटा घर (लाल चौक) से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में अहमदाबाद (गुजरात) से आए एक पर्यटक को तिरंगा लहराते और भारत माता की जय के नारे लगाते देखा जा सकता है.वीडियो में यह व्यक्ति हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल लिए खड़ा है.

कौन है ये शख्स

ANI से बात करते हुए शख्स ने अपना नाम अरुण बताया.वो 2022 से लगातार आ रहा है. उसने बताया कि अब सपने सच होते दिख रहे हैं.वीडियो में दिख रहे शख्स अरुण ने ANI से बातचीत में कहा कि मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. मैं 2022 से लगातार यहां आ रहा हूं

देखें वायरल वीडियो

#WATCH | Srinagar, J&K: Arun, the tourist, says, "I extend greetings to everyone on the occasion of Republic Day. I have been coming here continuously since 2022. From here, I would like to give a message to the Government of India and PM Modi that the youth today don't just… https://t.co/4hUyzvTb5S pic.twitter.com/QL0iuozVy2 — ANI (@ANI) January 26, 2026

बातचीत में उसने आगे कहा कि पहले यहां तिरंगा फहराना आसान नहीं था. लेकिन आज माहौल बदल चुका है. नरेंद्र मोदी जी यहां सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले थे. उस समय हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है. मैं 2022 से हर बार अकेले आता हूं और यहां तिरंगा लहराता हूं..उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हुए भी देख रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र

उसने बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहलगाम में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने बेगुनाह लोगों की जान ली थी, तो उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने हालात बदल दिए थे. इस कार्रवाई में भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने अपने साहस से साफ दिखा दिया था कि सिंदूर की असली ताकत क्या होती है और देश की बेटियां किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटतीं

