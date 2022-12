'मैं क्रेजी हो गई हूं...' 23 साल की लड़की 74 की महिला से कर बैठी इश्क!

23 वर्षीय लड़की, 74 साल की महिला को अपना दिल दे बैठीं. दोनों की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. एजगैप और समलैंगिक होने की वजह कपल को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है. हालांकि, 23 साल की कायला एन (Kayla Ann) ने कहा है कि उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों से फर्क नहीं पड़ता है.

23 साल की कायला ने टिकटॉक वीडियो में, पार्टनर के बारे में बात की. हालांकि, वीडियो में उन्‍होंने 74 वर्षीय पार्टनर के नाम का खुलासा नहीं किया. वायरल वीडियो में दोनों ही लोग एक तालाब के सामने एक-दूसरे को देखकर मुस्‍करा रहे हैं. कायला का सिर पार्टनर के कंधे है और एक-दूसरे का हाथ थाम रखा है.

कायला के इस वीडियो को देख कई लोगों ने उनका हौसला भी बढ़ाया तो कुछ ऐसे भी थे जिन्‍होंने दोनों के रिश्‍ते की आलोचना की. एक शख्‍स ने लिखा, 'लड़की ने रिटायरमेंट की तैयारी कर ली है.' वहीं एक यूजर ने लिखा कि लड़की को महिला के पैसों से प्‍यार है.

कायला एन (Credit: TikTok / kaylaanna.rae)

हालांकि, कई यूजर्स ऐसे भी थे जिन्‍होंने कपल के रिश्‍ते की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि प्‍यार तो प्‍यार होता है. वहीं, एक और शख्‍स ने लिखा, 'निगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए, मैंने 37 साल बड़ी महिला को डेट किया था, उम्र तो महज एक नंबर है.'

फेमस ट्रैक पर बनाया वीडियो

कायला का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बैकग्राउंड में गाना 'ब्‍लीडिंग लव' सुनाई दे रहा है. इसे सिंगर लिओना लूइस ने गाया है. गाने की लाइनें कुछ यूं हैं- 'हमारे चारों तरफ मौजूद लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं क्रेजी हो गई हूं...' वीडियो के अगले हिस्‍से में कायला कैमरा स्विच कर अपनी पार्टनर की तरफ कर देती हैं, फिर इसी गाने का अगला हिस्‍सा, जो कुछ यूं है 'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्‍या कहते हैं, पर मुझे तुमसे प्‍यार है ( I don't care what they say. I'm in love with you) सुनाई दे रहा है.