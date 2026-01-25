101 साल उम्र, फास्ट फूड और रात 2 बजे नींद! चीनी दादी का फिटनेस फॉर्मूला वायरल

अक्सर माना जाता है कि लंबी उम्र के लिए जल्दी सोना, सख्त दिनचर्या और सीमित खानपान जरूरी होता है. लेकिन चीन की एक 101 साल की दादी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. रात 2 बजे तक जागना, टीवी देखना और फिर भी पूरी तरह फिट रहना—उनका यही अनोखा लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग उनकी सेहत और सोच से हैरान हैं. चीन की 101 साल की एक दादी इन सब नियमों से बिल्कुल अलग जिंदगी जी रही हैं और फिर भी पूरी तरह स्वस्थ हैं.

और पढ़ें

चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर की रहने वाली जियांग युएकिन अपनी अनोखी दिनचर्या की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. वह हर रात करीब 2 बजे तक टीवी देखती हैं और सुबह लगभग 10 बजे उठती हैं. उठने के बाद वह ग्रीन टी पीती हैं और आराम से दिन बिताती हैं.

खाने-पीने की आदतें भी अलग

दादी की बेटी याओ सोंगपिंग के मुताबिक, यह दिनचर्या पिछले दो सालों में बनी है. हाथ में चोट लगने के बाद परिवार ने उनसे घर का काम छुड़ा दिया, जिससे वह दिन में ज्यादा सोने लगीं और रात में देर तक जागने लगीं. जियांग युएकिन शाम करीब 6 बजे डिनर करती हैं, लेकिन अगर बाद में भूख लगती है तो वह हल्का नाश्ता कर लेती हैं. उन्हें वेनझोउ की पारंपरिक मिठाई ‘मातिसोंग’ बहुत पसंद है, जो सिंघाड़े से बनती है. इसके अलावा वह चिप्स, शकीमा और सूखे शकरकंद भी खाती हैं. हैरानी की बात यह है कि 101 साल की उम्र में भी उनके सारे दांत सही हैं और उन्हें नकली दांतों की जरूरत नहीं पड़ी.

Advertisement

शांत सोच ही असली राज

युएकिन ने युवावस्था में नौकरी छोड़कर अपने सात बच्चों की परवरिश की. वह अपने पति के साथ लंबे समय तक एक छोटी गली में रहीं और दोनों को पड़ोसी बहुत प्यार करते थे. जब उनसे लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो परिवार ने बताया कि अच्छा खाना, सही नींद और ग्रीन टी तो ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे अहम है उनका शांत स्वभाव. वह कभी गुस्सा या नफरत नहीं रखतीं और जिंदगी को सुकून से जीती हैं.

---- समाप्त ----