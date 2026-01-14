वेकेशन की तस्वीरें शेयर करने का है शौक, जान लें ये जरूरी बात, वरना खतरे में पड़ सकती है जान

आजकल घूमने-फिरने का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं, बल्कि उन पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करना भी हो गया है. हम अक्सर उत्साह में अपनी ट्रिप की हर छोटी-बड़ी जानकारी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी पोस्ट आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? जी हां, अगर आप भी वेकेशन पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी नियम का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी गैर-मौजूदगी में आपका घर और आपकी प्राइवेसी दोनों सुरक्षित रहें.

और पढ़ें

ट्रिप से के दौरान रखें इन बातों का ख्याल

सफर शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना है. कोशिश करें कि आपकी पोस्ट केवल आपके भरोसेमंद दोस्तों या रिश्तेदारों को ही दिखें. अक्सर लोग उत्साह में लिख देते हैं कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहा हूं, ऐसी पोस्ट चोरों के लिए एक खुले न्योते की तरह होती है. सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होगा कि आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर दें या फिर अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर करने से बचें. जब आप होटल या किसी खास जगह पर हों, तो तुरंत 'चेक-इन' न करें, क्योंकि इससे आपकी पल-पल की लोकेशन अजनबियों को पता चल जाती है.

इसके अलावा, जिस देश या शहर में आप जा रहे हैं, वहां के स्थानीय इमरजेंसी नंबर्स और पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहले ही फॉलो कर लें. यह आपात स्थिति में आपके बहुत काम आ सकता है. सफर के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक या विवादास्पद मुद्दों पर कमेंट करने से बचें, क्योंकि कई देशों में नियम बहुत सख्त होते हैं और एक गलत पोस्ट आपको मुसीबत में डाल सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई रह गए पीछे! छोटे शहरों के लोग खूब घूम रहे हैं विदेश, दुबई बना बेस्ट डेस्टिनेशन

शेयरिंग का सही तरीका: सुरक्षा के साथ स्वैग भी

सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छी यादें साझा करना भी है. आप अपनी ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो जरूर पोस्ट करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से. जब आप उस जगह से निकल जाएं, तब वहां की यादें शेयर करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. पोस्ट करते समय स्थानीय संस्कृति, वहां के अच्छे अनुभवों और सकारात्मक कहानियों को प्राथमिकता दें. हैशटैग का इस्तेमाल करते समय भी समझदारी दिखाएं; #Vacation जैसे आम हैशटैग की जगह अपनी ट्रिप से जुड़े विशिष्ट (Specific) हैशटैग चुनें.

यह भी पढ़ें: भारत नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, दीवारों पर जीवंत है 'रामकथा'

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, बोर्डिंग पास की फोटो या पासवर्ड कभी भी सोशल मीडिया पर न डालें. ट्रिप खत्म होने के बाद आप वहां के होटल्स और टूरिस्ट स्पॉट्स को रिव्यू दे सकते हैं, ताकि दूसरे यात्रियों को मदद मिल सके. याद रखें, एक समझदार यात्री वही है जो यादें तो बटोरता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करता.

---- समाप्त ----