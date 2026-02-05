सफर में सुरक्षा है जरूरी, चोरी से फूड पॉइजनिंग तक, इन 5 खतरों से कैसे बचें

घूमने-फिरने का शौक किसे नहीं होता? कहते हैं कि नई जगहें और नए लोग हमें खुद से मिलवाते हैं, शायद इसीलिए ट्रैवल को जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव माना जाता है. लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही हमारे इस हसीन सफर को एक बुरे सपने में बदल सकती है. अगर आप भी अपनी अगली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. चलिए जानते हैं यात्रा के दौरान होने वाले वो 5 बड़े खतरे, जिनसे सावधान रहकर आप अपने सफर को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं.

1. चोरी और जेबकतरों से ऐसे बचाएं अपनी मेहनत की कमाई

भीड़भाड़ वाली जगहें जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स जेबकतरों के लिए सबसे आसान जगह होती हैं. अक्सर लोग अपना पर्स या फोन पीछे की जेब में रखते हैं, जो चोरी होने का सबसे बड़ा कारण बनता है. इससे बचने के लिए हमेशा अपने कीमती सामान को आगे की जेब में रखें या 'एंटी-थेफ्ट' बैग का इस्तेमाल करें. किसी भी अनजान जगह पर अपने सामान को अकेला न छोड़ें और कोशिश करें कि बैग को हमेशा अपनी नजरों के सामने या सीने की तरफ लटकाकर रखें.

2. बाहर के खाने-पीने में बरतें सावधानी

सफर के दौरान 'फूड पॉइजनिंग' एक ऐसी समस्या है जो आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकती है. अक्सर हम सड़क किनारे मिलने वाले खुले स्ट्रीट फूड या खुले पानी के झांसे में आ जाते हैं. अनजान जगहों पर पानी की सफाई का भरोसा नहीं होता, इसलिए हमेशा सीलबंद पानी की बोतल ही खरीदें या अपने साथ पानी रखें. कोशिश करें कि साफ-सुथरी जगहों पर ही खाना खाएं और कच्ची या खुली हुई चीजों को खाने से बचें ताकि आप बीमार न पड़ें.

3. अनजान चेहरों से रहें सतर्क

नए शहर में अक्सर कुछ लोग बहुत ज्यादा मददगार बनकर आपके पास आते हैं, जो असल में फर्जी टूर गाइड या धोखेबाज हो सकते हैं. ये लोग आपको सस्ते होटल या शॉपिंग का लालच देकर ठग सकते हैं. इसके अलावा, एटीएम (ATM) या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधानी बरतें. डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए कार्ड का पिन किसी के सामने न डालें और बहुत ज्यादा नकद (Cash) साथ रखने के बजाय डिजिटल पेमेंट या कार्ड का ही ज्यादा उपयोग करें.

4. सड़क सुरक्षा

पहाड़ों या अनजान रास्तों पर सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ा खतरा होती हैं. कोशिश करें कि रात के समय लंबी यात्रा न करें, क्योंकि कम रोशनी की वजह से रास्तों का अंदाजा नहीं मिलता और इस दौरान अपराध की संभावना भी अधिक होती है. चाहे टैक्सी में हों या अपनी कार में, सीटबेल्ट पहनना कभी न भूलें. स्थानीय यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी जल्दबाजी से बचें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही सबसे पहले आती है.

5. सामान खोने का डर

एयरपोर्ट या बस स्टैंड पर अक्सर एक जैसे दिखने वाले बैग्स के बीच अपना सामान पहचानना मुश्किल हो जाता है और कई बार बैग अदल-बदल भी जाते हैं. इस मुसीबत से बचने के लिए अपने हर बैग पर एक 'टैग' जरूर लगाएं, जिस पर आपका नाम, फोन नंबर और ईमेल लिखा हो. साथ ही, अपनी ट्रिप के लिए 'ट्रैवल इंश्योरेंस' (यात्रा बीमा) जरूर लें. यह न केवल सामान खोने पर आपकी मदद करेगा, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी में भी आर्थिक सुरक्षा देगा.



