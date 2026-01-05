ताजमहल देखने का है प्लान, इस दिन एक भी रुपया खर्च किए बिना होगा दीदार

अगर आप भी अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ 'मोहब्बत की निशानी' ताजमहल को निहारने की हसरत रखते हैं, तो अपना बैग पैक कर लीजिए. क्योंकि, आगरा से आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है, जो आपका दिल खुश कर देगी. अक्सर ताजमहल जाने से पहले हमें लंबी लाइनों और टिकट के बढ़ते दामों की चिंता सताती है, लेकिन अब आपके पास मौका है बिना एक भी रुपया खर्च किए इस सफेद संगमरमर की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने का.

दरअसल, मुगल बादशाह शाहजहां के वार्षिक उर्स के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तीन दिनों के लिए ताजमहल में एंट्री फीस पूरी तरह माफ कर दी है. यानी अब आपको टिकट के लिए न तो ऑनलाइन बुकिंग का झंझट पालना होगा और न ही काउंटर पर धक्का खाना होगा. तो चलिए जानते हैं कि इस खास मौके पर आपके लिए ताजमहल देखने का सही समय क्या होगा और कब टिकट काउंटर बंद रहेंगे.

कब और किस समय बिना टिकट मिलेगी एंट्री

ताजमहल में मुफ्त प्रवेश की यह सुविधा मुगल बादशाह शाहजहां के तीन दिवसीय सालाना उर्स की वजह से मिल रही है. इस बार यह उर्स 15 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा और परंपरा के मुताबिक इन तीन दिनों में पर्यटकों का स्वागत बिना किसी टिकट के किया जाएगा. हालांकि, आपको यह ध्यान रखना होगा कि फ्री एंट्री का समय हर दिन एक जैसा नहीं है. 15 और 16 जनवरी को ताजमहल में दोपहर 2:00 बजे के बाद से लेकर सूर्यास्त होने तक कोई भी मुफ्त में अंदर जा सकता है. लेकिन अगर आप इत्मीनान से पूरे परिसर को घूमना चाहते हैं, तो 17 जनवरी का दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूरज ढलने तक पूरे दिन के लिए ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए बिना किसी टिकट के खुले रहेंगे.

इस दौरान आपको न तो ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत होगी और न ही किसी काउंटर पर जाने की, आप सीधे प्रवेश पा सकेंगे. उर्स के मौके पर ताजमहल के अंदर कई पारंपरिक रस्में भी निभाई जाती हैं, जिन्हें देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है. इस दौरान मुख्य मकबरे पर सतरंगी चादर चढ़ाई जाती है और कव्वालियों का दौर चलता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं. साल में यह इकलौता ऐसा मौका होता है जब आम सैलानियों को मकबरे के उन हिस्सों और तहखानों को भी करीब से देखने का मौका मिलता है जो अक्सर बंद रहते हैं.

सैलानियों का सैलाब और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

जैसे ही ताजमहल में फ्री एंट्री की बात आती है, आगरा में पर्यटकों का हुजूम उमड़ना लाजमी है. इसी भारी भीड़ को संभालने के लिए एएसआई (ASI) और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी सैलानी को परेशानी न हो. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा. प्रशासन ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि भीड़ को इस तरह नियंत्रित किया जाए जिससे स्मारक की गरिमा और सुरक्षा को कोई आंच न आए. इस दौरान टिकट काउंटर बंद रहने से पर्यटकों का समय भी बचेगा और वे बिना किसी भागदौड़ के अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे.

अगर आप भी शाहजहां के उर्स के इस बेहद खास मौके पर मिलने वाली फ्री एंट्री का लाभ उठाना चाहते हैं, तो बस अपना शेड्यूल और समय का खास ख्याल रखें. जनवरी की इन सर्द सुबहों और गुनगुनी दोपहरों में ताजमहल के परिसर में कदम रखना सिर्फ एक इमारत को देखना भर नहीं है, बल्कि यह इतिहास के पन्नों में झांकने और प्रेम की उस अनंत गहराई को महसूस करने जैसा है, जो सदियों से यहां की हवाओं में रची-बसी है.

