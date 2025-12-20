scorecardresearch
 
क्रिसमस और न्यू ईयर ट्रिप न बन जाए सिरदर्द, यात्रा से पहले अपनाएं ये जरूरी टिप्स

क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में यात्रा को आसान बनाने के लिए स्मार्ट प्लानिंग बेहद रूरी है. क्योंकि सही समय पर की गई तैयारी न सिर्फ आपको भीड़ और महंगे किराए से बचाती है, बल्कि भारी भागदौड़ के बीच भी सफर को आरामदायक बनाकर आपकी छुट्टियों को यादगार बना देती है.

सफर में तकनीक को बनाएं अपना सबसे अच्छा साथी (Photo: Pexels)
सफर में तकनीक को बनाएं अपना सबसे अच्छा साथी (Photo: Pexels)

जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, हर किसी के जहन में बस एक ही बात घूमने लगती है, कहीं दूर सैर पर निकलना और दोस्तों के साथ जमकर पार्टी करना. क्रिसमस की चमक और नए साल का जोश हमें घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है. लेकिन जैसे ही हम ट्रिप प्लान करते हैं, सामने आती है भारी भीड़, महंगी टिकटें और होटल में मची खींचतान.

कई बार तो एयरपोर्ट की लंबी लाइनें और ट्रैफिक जाम छुट्टियों का पूरा मजा ही किरकिरा कर देते हैं. अगर आप भी इस साल भीड़भाड़ के डर से घर की चारदीवारी में कैद रहने का सोच रहे हैं, तो रुकिए. क्योंकि कुछ स्मार्ट हैक्स और सीक्रेट ट्रिक्स ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस 'पीक सीजन' में भी राजा की तरह सफर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी छुट्टियों को बिना किसी सिरदर्द के यादगार बना सकते हैं.

सही प्लानिंग आधा तनाव खुद ही खत्म कर देती है

छुट्टियों के मौसम में सबसे बड़ी गलती आखिरी वक्त पर प्लान बनाना होता है. जितनी जल्दी टिकट और होटल बुक कर लेंगे, उतना सुकून रहेगा. क्योंकि पहले से बुकिंग करने पर किराया भी कम पड़ता है और ठहरने–जाने के विकल्प भी ज्यादा मिलते हैं. इसके लिए कोशिश करें कि पीक डेट से एक दिन पहले या बाद में सफर करें, इससे भीड़ और किराया दोनों में फर्क दिखेगा. अगर सड़क के रास्ते जा रहे हैं, तो पहले से रूट चेक कर लें और वैकल्पिक रास्ता भी दिमाग में रखें. छोटे-छोटे फैसले, जैसे सुबह की फ्लाइट चुनना या रात की बजाय दिन में ड्राइव करना, सफर को काफी आसान बना देते हैं.

यह भी पढ़ें: 2026 में घूमने के लिए ये हैं दुनिया के सबसे साफ 5 देश

हल्की पैकिंग और स्मार्ट बैग मैनेजमेंट

अक्सर हम जोश-जोश में आधा घर बैग में भर लेते हैं, जो बाद में सफर में बोझ बन जाता है. छुट्टियों में यात्रा का असली मजा तभी है जब हाथ खाली और बैग हल्के हों. ऐसे कपड़े चुनें जिन्हें आप अलग-अलग तरीके से मैच करके पहन सकें. इसके लिए पैकिंग क्यूब्स का इस्तेमाल करें ताकि सामान बिखरे नहीं और कम जगह में ज्यादा चीजें आ जाएं. अगर आप दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए तोहफे ले जा रहे हैं, तो उन्हें अपने साथ ले जाने के बजाय सीधे ऑनलाइन कोरियर कर दें. इससे आपका बैग हल्का रहेगा और आपको एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा वजन का जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा.

स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल और बैकअप की तैयारी

इस भागदौड़ वाले सीजन में आपका स्मार्टफोन आपका सबसे अच्छा ट्रैवल पार्टनर है. फ्लाइट ट्रैकर ऐप्स से लेकर गूगल मैप्स तक, सब कुछ अपडेट रखें ताकि आपको रास्ते के जाम या फ्लाइट की देरी का पहले ही अंदाजा हो जाए. अपने सभी जरूरी कागजात, जैसे टिकट, होटल कन्फर्मेशन और आईडी, फोन में एक ऑफलाइन फोल्डर में रखें ताकि इंटरनेट न होने पर भी दिक्कत न हो. साथ ही, एक पावर बैंक हमेशा साथ रखें क्योंकि ऐप इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म होती है. अगर कभी फ्लाइट या बस लेट हो, तो चिढ़ने के बजाय अपने पास कुछ फिल्में या किताबें पहले से डाउनलोड करके रखें.

यह भी पढ़ें: मनाली-गोवा छोड़िए, इस बार सफेद रेगिस्तान में मनाएं नए साल का जश्न

धैर्य और व्यवहार से आसान होगा सफर

छुट्टियों के मौसम में हर कोई जल्दी में होता है, जिससे तनाव बढ़ना लाजमी है. ऐसे में 'धैर्य' ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. मानसिक रूप से थोड़ी-बहुत देरी के लिए खुद को तैयार रखें ताकि आपका मूड खराब न हो. याद रखें कि एयरपोर्ट या होटल का स्टाफ भी आपकी तरह ही दबाव में काम कर रहा है, इसलिए उनके साथ विनम्र रहें. क्योंकि थोड़ा सा धैर्य और आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी भी बिगड़ती स्थिति को संभाल सकती है. यात्रा का मकसद खुशियां बटोरना है, इसलिए छोटी-मोटी दिक्कतों को इग्नोर करें और अपनों के साथ उन खास पलों का आनंद लें.

---- समाप्त ----
