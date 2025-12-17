मनाली-गोवा छोड़िए, इस बार सफेद रेगिस्तान में मनाएं नए साल का जश्न

नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप मनाली की भीड़ या गोवा के शोर से ऊब चुके हैं, तो इस बार राजस्थान के जादुई नजारे आपका इंतजार कर रहे हैं. जयपुर के पास स्थित देश की सबसे बड़ी नमक की झील 'सांभर' में 'सांभर महोत्सव 2025' का आगाज होने जा रहा है.

27 से 31 दिसंबर तक चलने वाला यह उत्सव उन लोगों के लिए है जो साल के आखिरी दिनों को सुकून और रोमांच के बीच बिताना चाहते हैं. दूर-दूर तक फैली सफेद नमक की सतह और ढलते सूरज के अद्भुत नजारे आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे.

सफेद नमक के बीच सजेगा खुशियों का मेला

जयपुर जिला प्रशासन और राजस्थान पर्यटन विभाग के साझा प्रयास से यह 5 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. सांभर झील अपनी प्राकृतिक बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन महोत्सव के दौरान यहां के नजारे बिल्कुल बदल जाते हैं. दरअसल, यहां आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की उस समृद्ध विरासत को देखने का मौका मिलेगा, जो सदियों से इस नमक की झील के साथ जुड़ी हुई है. यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के बीच बिताया गया एक यादगार समय होगा.

एडवेंचर, पक्षी और 'नमकीन चाय' का अनोखा मेल

सांभर महोत्सव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो यहां पैरासेलिंग, एटीवी (ATV) राइडिंग और बाइक रेसिंग जैसे रोमांचक खेलों के नजारे आपका दिल जीत लेंगे. वहीं, प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. सर्दियों के इस मौसम में यहां हजारों मील दूर से आए राजहंस (Flamingos), पेलिकन और सारस जैसे प्रवासी पक्षियों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं.

यहां का स्वाद भी उतना ही अनोखा है जितना कि यहां के दृश्य. झील के शुद्ध नमक से बनी मशहूर 'नमकीन चाय' चखना एक अलग ही अनुभव है. इसके साथ ही, लोक संगीत की धुनें, ऊंट की सवारी और पूर्णिमा के विशेष कार्यक्रम आपके न्यू ईयर वेकेशन को जादुई बना देंगे. इतना ही नहीं यहां के स्थानीय बाजारों में आप हस्तशिल्प की खरीदारी के साथ-साथ असली राजस्थानी जायके का लुत्फ भी उठा सकते हैं.

आसानी से पहुंचें और उठाएं रोमांच का आनंद

सांभर झील तक पहुंचना बेहद सरल है. राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी मात्र 80 किलोमीटर है, जिसे आप सड़क मार्ग से टैक्सी या अपनी गाड़ी के जरिए आसानी से तय कर सकते हैं. अगर आप रेल मार्ग से आना चाहें, तो 'सांभर सॉल्ट लेक' स्टेशन से मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना बहुत सुविधाजनक है. झील के आसपास घूमने के लिए स्थानीय स्तर पर भी टैक्सी और वाहन उपलब्ध रहते हैं. संक्षेप में कहें तो, अगर आप साल 2025 को एक शानदार विदाई देना चाहते हैं और 2026 का स्वागत बिल्कुल अलग और खूबसूरत नजारों के बीच करना चाहते हैं, तो सांभर महोत्सव से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. यहां की सफेद वादियों में बिताया गया वक्त आपके नए साल की शुरुआत को यादगार बना देगा.

