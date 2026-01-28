scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्राइवेट जेट के किराए में आ जाएगी लग्जरी कार! जानें 1 घंटा बादलों में उड़ने का क्या है रेट

अगर भारत में एक घंटे के लिए प्राइवेट जेट का किराया जान लिया, तो आम आदमी के होश उड़ सकते हैं. अगर आप भी प्राइवेट जेट की बुकिंग या उसकी रईसी के पीछे छिपे खर्च को समझना चाहते हैं, तो यह खबर पढ़ें.

Advertisement
X
एक घंटे की उड़ान और लाखों का बिल (Photo: Pexels)
एक घंटे की उड़ान और लाखों का बिल (Photo: Pexels)

हममें से कई लोग आसमान में उड़ते प्राइवेट जेट्स को देखकर सोचते हैं कि काश एक बार इसमें सफर करने का मौका मिले. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादलों के ऊपर इस 'शाही सवारी' का आनंद लेने के लिए आपको अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ती है? प्राइवेट जेट का मालिक होना तो दूर, इसे महज एक घंटे के लिए बुक करने का किराया ही इतना है कि उसमें एक मिडिल क्लास इंसान की साल भर की कमाई निकल जाए. आइए जानते हैं भारत में प्राइवेट जेट बुकिंग और इसकी खरीदारी का पूरा गणित.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट के VIP लॉन्ज में खाएं अनलिमिटेड खाना, खर्च करने होंगे सिर्फ 2 रुपये

घंटों के हिसाब से लगते हैं लाखों

सम्बंधित ख़बरें

बारामती: वो शहर जहां से शुरू हुई अजित पवार की सियासत, उसी मिट्टी में ली अंतिम सांस
भारत की वो 5 जगहें, जहां मोबाइल नहीं, दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं
PAK प्रायोजित जासूसी साजिश का खुलासा, आरोपी के खिलाफ NIA कोर्ट का बड़ा फैसला
Global goods trade remains resilient, expanding by around 2.5% annually, slightly faster than global GDP, even as supply routes shift.
US के बाद अब भारत पर 50% टैरिफ लगा सकता है ये देश, सामने आई बड़ी वजह
Census Self-Enumeration
आप घर बैठे खुद ही भर पाएंगे जनगणना के फॉर्म... जानिए स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

अगर आप किसी खास ट्रिप के लिए प्राइवेट जेट बुक करना चाहते हैं, तो इसका किराया सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं. भारत में चार्टर प्लेन का किराया प्रति घंटे के हिसाब से तय होता है. एक छोटे जेट के लिए आपको हर घंटे के ₹1.5 लाख से ₹2 लाख तक देने पड़ सकते हैं. वहीं, अगर आप ज्यादा सुख-सुविधाओं वाले बड़े और लग्जरी जेट्स की बुकिंग करते हैं, तो यह आंकड़ा ₹8 लाख प्रति घंटा के पार भी चला जाता है. यानी सिर्फ 2-3 घंटे के सफर के लिए आपको किसी महंगी कार की कीमत के बराबर पैसा चुकाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर ब्रेक लेते समय न करें ये गलती, जान लें सुरक्षा के ये जरूरी नियम, यात्रा बनेगी यादगार

Advertisement

प्राइवेट जेट खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. भारत में एक छोटे और हल्के प्राइवेट प्लेन की शुरुआती कीमत ही ₹15 से ₹35 करोड़ के आसपास होती है. अगर आप अत्याधुनिक और बड़े जेट्स के शौकीन हैं, तो यह कीमत ₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ से भी अधिक हो सकती है. जहां पुराने जेट करीब ₹16-17 करोड़ में मिल जाते हैं, वहीं नए ब्रांडेड जेट्स के लिए अरबों रुपये खर्च करने होते हैं.

जेट खरीदने के बाद असली खर्चा तो उसे खड़ा करने और उड़ाने में आता है. एक प्राइवेट जेट के मालिक को हर साल औसतन ₹1.5 करोड़ सिर्फ पार्किंग (हैंगर), बीमा और रखरखाव पर खर्च करने होते हैं. इसके अलावा, पायलट की सालाना सैलरी ही लगभग ₹60 लाख से शुरू होती है. ईंधन का खर्च और एयरपोर्ट लैंडिंग फीस जैसी लागतें इस बजट को और भी भारी बना देती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement