scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पेट ट्रैवल का बढ़ता क्रेज, पालतू जानवरों के साथ हवाई सफर सुहाना या सजा

भारत में पालतू जानवरों के साथ हवाई यात्रा का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एयरलाइंस की नई नीतियां पेट पेरेंट्स के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं. कैरियर का छोटा साइज और केवल इकोनॉमी की आखिरी सीट पर बैठने की पाबंदी जानवरों के आराम पर सवाल उठा रही है.

Advertisement
X
7500 की फीस और आखिरी सीट की मार (Photo: Getty)
7500 की फीस और आखिरी सीट की मार (Photo: Getty)

हॉलिडे पर जाते समय जब हम घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख उस बेजुबान साथी को पीछे छोड़ने में होता है जो हमारी आहट पहचानता है. वह शायद बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी उदास आंखें सब कह देती हैं. हर पेट पेरेंट की यह दिली ख्वाहिश होती है कि उनका प्यारा कुत्ता या बिल्ली परिवार के हर जश्न और हर ट्रिप का हिस्सा बने. सच तो यह है कि अब यह मुमकिन भी हो रहा है. आज के समय में होटल, कैफे और यहां तक कि एयरलाइंस भी पालतू जानवरों के लिए अपने दरवाजे खोल रही हैं.

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पालतू जानवरों के साथ फ्लाइट और होटलों की बुकिंग में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है. इसी बदलाव को देखते हुए एअर इंडिया ने हाल ही में अपनी नीतियों को अपडेट किया है ताकि जानवरों के साथ उड़ान भरना थोड़ा और आसान हो सके. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल अब भी वही है कि क्या यह वास्तव में पर्याप्त है? दरअसल, एक इन्फ्लुएंसर द्वारा अपने पालतू जानवर के साथ उड़ान भरने के अनुभव को साझा करने के बाद यह बहस ऑनलाइन फिर से शुरू हो गई है. इसने एक बार फिर सबका ध्यान इस बात पर खींच लिया है कि भारत का हवाई सफर पालतू जानवरों के लिए वास्तव में कितना अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: कोच्चि से अल्माटी तक... ये ठिकाने बनेंगे 2026 के नए टूरिस्ट हॉटस्पॉट

सम्बंधित ख़बरें

स्विट्जरलैंड-पेरिस भूल जाइए! इस देश में एक ही जगह दिखते हैं 'बीच' और 'बर्फ'
ताजमहल के दीदार से लोगों ने किया नए साल का आगाज, कड़ाके की सर्दी में भी पहुंचे टूरिस्ट
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.
दिल्ली वालों को धुंध से राहत लेकिन हवा अब भी खराब, कई शहरों में ट्रेन-हवाई यात्रा प्रभावित
DGCA has issued show cause notice to pilots and Air India
उड़ान से पहले पायलट ने पी शराब और फिर... वैंकूअर से दिल्ली आ रही थी एअर इंडिया की फ्लाइट
कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली (File Photo: PTI)
दिल्ली-NCR में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, फ्लाइट्स पर भी असर... एडवाइजरी जारी
Advertisement

पालतू जानवरों के लिए हवाई यात्रा: क्या है असली स्थिति?

एक समय था जब लोग इस बारे में जानते तक नहीं थे कि उनका कुत्ता या बिल्ली भी उनके साथ हवाई जहाज में जा सकते हैं. लंबे समय तक सिर्फ एयर इंडिया ही ऐसी एयरलाइन थी जो इसकी इजाजत देती थी. लेकिन कोरोना काल के बाद माहौल बदला और लोगों ने अपने पालतू जानवरों को भी साथ ले जाने की जिद पकड़ ली. आंकड़ों की मानें तो पिछले कुछ सालों में पालतू जानवरों से जुड़ी बुकिंग में 26 से 43 प्रतिशत तक का उछाल आया है.

आज एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट के पास किसी छोटे कुत्ते को देखना अब आम बात हो गई है. उदाहरण के तौर पर, 'बन्नू' नाम का एक शिह त्जा कुत्ता है जो महज छह महीने की उम्र से ही उड़ान भर रहा है. वह अब तक 24 बार फ्लाइट से सफर कर चुका है और एयर इंडिया के क्रू का पसंदीदा यात्री बन गया है. एयर इंडिया के बाद 2022 में अकासा एयर ने भी 'पेट्स ऑन अकासा' नाम की सुविधा शुरू की, जिसे लोगों ने हाथों-हाथ लिया. देखा जाए तो पिछले एक साल में एयर इंडिया ने 7,000 से ज्यादा पालतू जानवरों को सफर कराया. यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप असलियत में सफर करने पहुंचते हैं, तो कुछ ऐसी अड़चनें सामने आती हैं जो मजे को किरकिरा कर देती हैं.

Advertisement

सुविधाओं के नाम पर समझौता

प्रगति तो हुई है, लेकिन पालतू जानवरों के मालिकों को हर कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्या है वजन और पिंजरे का साइज. एयरलाइंस ने नियम बना रखा है कि केबिन में (यानी आपके साथ सीट के पास) सिर्फ वही जानवर जा सकता है जिसका वजन पिंजरे के साथ 10 किलो से कम हो.

बन्नू की मालकिन सतरूपा चौधरी बताती हैं कि एयरलाइंस ने वजन की सीमा तो बढ़ा दी, लेकिन पिंजरे  का साइज छोटा कर दिया है. वह कहती हैं, "मेरा कुत्ता सिर्फ 5 किलो का है, लेकिन वह भी नए साइज वाले बैग में मुश्किल से समा पाता है. अब सोचिए कि 7 या 10 किलो का कुत्ता उस छोटे से बैग में कैसे बैठेगा? वह तो एक छोटे पिल्ले के बैग जैसा है." जब जानवर पिंजरे में ठीक से हिल-डुल भी नहीं पाता, तो वह पूरे सफर में बेचैन रहता है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सुविधाएं देते वक्त जानवरों के आराम का ख्याल रखा गया है?

Pet travel in india
वजन और कैरियर के आकार के बीच सही अनुपात जरूरी है (Photo: Getty)

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क से दिल्ली और सिडनी से दुबई तक... दुनिया भर में ऐसे मना नए साल का जश्न

Advertisement

आखिरी सीट की पाबंदी और भारी खर्च

दिक्कत सिर्फ पिंजरे तक सीमित नहीं है, बात बैठने की जगह की भी है. एयर इंडिया ने अब नियम बना दिया है कि पालतू जानवरों को सिर्फ इकोनॉमी क्लास की आखिरी लाइन वाली सीट (जो वॉशरूम के पास होती है) पर ही बैठना होगा. सतरूपा चौधरी कहती हैं कि यह जगह विमान में सबसे ज्यादा हलचल वाली होती है. लोग बार-बार वॉशरूम के लिए आते-जाते हैं, जिससे जानवर डर जाते हैं और शांत नहीं रह पाते. पहले उन्हें खिड़की वाली सीट (विंडो सीट) मिलती थी जहां वे शांति से बैठ सकते थे, लेकिन अब उस पर भी रोक है.

इसके अलावा, हवाई सफर अब बहुत महंगा भी हो गया है. पहले जहां वजन के हिसाब से पैसे लगते थे, अब 7,500 रुपये का भारी भरकम शुल्क तय कर दिया गया है. इसके ऊपर से डॉक्टर का सर्टिफिकेट, कागजी कार्यवाही और खास तरह के पिंजरे का अलग से खर्च. इतना सब करने के बाद भी यह सुविधा सिर्फ छोटे कुत्तों या बिल्लियों के लिए है. अगर आपके पास लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर जैसा बड़ा कुत्ता है, तो आपके पास उसे 'कार्गो' (जहां सामान रखा जाता है) में भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. कई लोग अपने लाडले जानवर को अकेले कार्गो में भेजने के नाम से ही डर जाते हैं.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement