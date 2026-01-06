scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जैसलमेर की 'वायरल' महफिल, सुनहरी रेत पर शाम बिताने के लिए खर्च होंगे इतने पैसे

जैसलमेर में रेगिस्तान की वो शामें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, जहां ढोलक की थाप, लोकनृत्य और खुले आसमान के नीचे सजी महफिल लोगों को अपनी ओर खींचती है. लेकिन इन वायरल जगहों पर एक रात गुजारने में कितना खर्च आता है?

Advertisement
X
थार के रेगिस्तान में सजती वायरल महफिल ( सांकेतिक फोटो: Pexels)
थार के रेगिस्तान में सजती वायरल महफिल ( सांकेतिक फोटो: Pexels)

रेत के समंदर में ढलती शाम, आसमान में फैलता सुनहरा रंग और उसके बीच ढोलक-मंजीरे की थाप पर थिरकते कदम… जैसलमेर की इन रेतीली जगहों से जब-जब ऐसे नजारे कैमरे में कैद होते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो खुद-ब-खुद वायरल हो जाते हैं. लोग पूछते हैं ये जगह कौन-सी है, यहां जाना कितना महंगा है और क्या सच में यहां रात गुजारना इतना खास होता है, जितना वीडियो में दिखता है? तो चलिए जानते हैं इस वायरल महफिल की पूरी हकीकत.

दरअसल, जैसलमेर के आसपास की सैम सैंड ड्यून्स और खूरी जैसे रेगिस्तानी इलाके आजकल सोशल मीडिया की खास पसंद बन चुके हैं. खासतौर पर शाम के वक्त यहां लगने वाली महफिलें लोगों को खूब लुभाती हैं. पर्यटक दिनभर रेगिस्तान घूमने के बाद जैसे ही सूर्यास्त के समय यहां पहुंचते हैं, माहौल बदलने लगता है. रेत पर सजी बैठकी, चारों ओर लालटेन की रोशनी और बीच में लोक कलाकारों की प्रस्तुति, यही वो पल होते हैं, जो मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड होकर वायरल हो जाते हैं.

इन जगहों पर हर शाम राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. पारंपरिक पोशाक में सजी महिलाएं घूमर और कालबेलिया जैसे लोकनृत्य पेश करती हैं, वहीं पुरुष कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ ताल देते हैं. नृत्य सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहता, कई बार कलाकार पर्यटकों को भी इस माहौल का हिस्सा बना लेते हैं. शायद यही वजह है कि यहां के वीडियो लोगों को बनावटी नहीं, बल्कि जिंदा और असली लगते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

भारी-भरकम सूटकेस को कहें बाय-बाय! सिर्फ एक बैग के साथ ऐसे करें दुनिया की सैर!
संगम की डुबकी से जयपुर की पतंगबाजी तक... इन 5 शहरों में दिखेगी संक्रांति की असली रौनक
जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ आधुनिकीकरण
लिफ्ट, फूड कोर्ट, पार्किंग... जैसलमेर रेलवे स्टेशन का बदल गया स्वरूप
Rajasthan train
राजस्थान को मिली ये नई ट्रेन
राजस्थान को मिली नई ट्रेन. (Photo: Screengrab)
जैसलमेर को मिली नई ट्रेन, रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना... इन जिलों के लोगों का सफर होगा आसान
Advertisement

यह भी पढ़ें: सोमनाथ के 1000 साल: 1026 के हमले से 2026 के गौरव तक... जानें इतिहास और पहुंचने का रास्ता

नवंबर से फरवरी के बीच इन जगहों की रौनक सबसे ज्यादा होती है. ठंड का मौसम, छुट्टियों का दौर और देश-विदेश से आने वाले सैलानी, सब मिलकर यहां की शामों को खास बना देते हैं. इसी सीजन में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें लोग रेगिस्तान की रात, नृत्य और खुले आसमान के नीचे बिताए पलों की तारीफ करते नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: ताजमहल देखने का है प्लान, इस दिन एक भी रुपया खर्च किए बिना होगा दीदार

जेब पर कितना पड़ता है रेगिस्तान में ठहरने का बोझ

अब बात आती है खर्च की, अगर आप भी यहां एक रात रुकने का प्लान बना रहे हैं, तो बजट पहले से तय करना जरूरी है. सामान्य तौर पर यहां एक रात ठहरने का खर्च प्रति व्यक्ति करीब 2,000 रुपये से शुरू हो जाता है. इसमें रात का खाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहता है. अगर आप बेहतर सुविधाएं, आरामदायक टेंट और ज्यादा एक्टिविटी चाहते हैं, तो यही खर्च 5,000 से 7,000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकता है. इन पैकेजों में अक्सर ऊंट या जीप से रेगिस्तान की सैर, शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात का भोजन और अगली सुबह का नाश्ता शामिल होता है. हालांकि, नए साल या लंबी छुट्टियों के दौरान ये कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं. यह निवेश आपको उस मिट्टी, संगीत और लोगों की कहानी से जोड़ता है जिसे दुनिया सोशल मीडिया पर वायरल महफिल के नाम से जानती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement