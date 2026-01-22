scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सूरजकुंड मेला जाने का सबसे सस्ता प्लान, जानें बस- मेट्रो और रूट की पूरी डिटेल

फरीदाबाद के विश्व प्रसिद्ध 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज 31 जनवरी से होने जा रहा है. 15 फरवरी तक चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है. यहां जानिए पहली बार मेला जाने वालों के लिए सबसे आसान और सस्ता ट्रैवल रूट क्या है.

Advertisement
X
सूरजकुंड मेला(फाइल फोटो)
सूरजकुंड मेला(फाइल फोटो)

अगर आप कला और संस्कृति के शौकीन हैं, तो अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए. फरीदाबाद का मशहूर 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 इस बार 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा. अक्सर ऐसा होता है कि लोग इस मेले में जाने की प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से पहुंच नहीं पाते. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आज तक यह मेला नहीं देख पाए हैं, तो इस बार घबराने की जरूरत नहीं है. तो चलिए, जानते हैं कि आप बिना किसी परेशानी के मेले तक कैसे पहुंच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: देशभक्ति के रंग में रंगना है, तो 26 जनवरी पर इन ऐतिहासिक स्थलों की सैर करना न भूलें

प्रशासन ने मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बसों का इंतजाम किया है. अगर आप बल्लभगढ़ से मेला आना चाहते हैं, तो 31 जनवरी से रोजाना सुबह 7 बजे से बसें मिलना शुरू हो जाएंगी. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी एक बस छूट भी जाती है, तो आपको बस 30 मिनट इंतजार करना होगा, मतलब यह कि हर आधे घंटे में नई बस मिल जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

माघ मेला जा रहे हैं, तो जान लीजिए इन जगहों के बारे में, जहां मिलता है मुफ्त में खाना
बिना जेब ढीली किए कैसे बनें 'इको-फ्रेंडली' मुसाफिर, अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
Surajkund Mela 2025
सूरजकुंड मेला शुरू... इस बार क्या खास, जानें रूट, टिकट, पार्किंग समेत हर डिटेल
Surajkund Mela 2024
सूरजकुंड मेला आज से शुरू, जानें टिकट, टाइम, पार्किंग, रूट और थीम समेत सबकुछ
Surajkund Mela 2023 Latest Updates
40 देशों के कलाकारों से सजा सूरजकुंड मेला, वीकेंड में ऑनलाइन टिकट पर 10% छूट

किराये की बात करें तो यह आपकी जेब के लिए बहुत किफायती है.

  • बल्लभगढ़ से सूरजकुंड: मात्र 25 रुपये.
  • बदरपुर से सूरजकुंड: मात्र 20 रुपये.
  • बड़खल मेट्रो स्टेशन से: सिर्फ 10 रुपये.

यह भी पढ़ें: एक नाम, एक ही नंबर और 9 राज्यों का सफर...ट्रेन जो एक साथ 3 जगह दिखती है!

Advertisement

मेट्रो और एयरपोर्ट से कैसे पहुंचें?

अगर आप मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं, तो मेले का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन बदरपुर है. यहां से आपको आसानी से ऑटो या बस मिल जाएगी. यही नहीं, जो लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे मेले में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले नई दिल्ली आना होगा. एयरपोर्ट से मेले की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे आप कैब या मेट्रो के जरिए आसानी से तय कर सकते हैं. हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला यह मेला अपनी खूबसूरती और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement