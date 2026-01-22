सूरजकुंड मेला जाने का सबसे सस्ता प्लान, जानें बस- मेट्रो और रूट की पूरी डिटेल

अगर आप कला और संस्कृति के शौकीन हैं, तो अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए. फरीदाबाद का मशहूर 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 इस बार 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा. अक्सर ऐसा होता है कि लोग इस मेले में जाने की प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से पहुंच नहीं पाते. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आज तक यह मेला नहीं देख पाए हैं, तो इस बार घबराने की जरूरत नहीं है. तो चलिए, जानते हैं कि आप बिना किसी परेशानी के मेले तक कैसे पहुंच सकते हैं.

प्रशासन ने मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बसों का इंतजाम किया है. अगर आप बल्लभगढ़ से मेला आना चाहते हैं, तो 31 जनवरी से रोजाना सुबह 7 बजे से बसें मिलना शुरू हो जाएंगी. सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी एक बस छूट भी जाती है, तो आपको बस 30 मिनट इंतजार करना होगा, मतलब यह कि हर आधे घंटे में नई बस मिल जाएगी.

किराये की बात करें तो यह आपकी जेब के लिए बहुत किफायती है.

बल्लभगढ़ से सूरजकुंड: मात्र 25 रुपये.

बदरपुर से सूरजकुंड: मात्र 20 रुपये.

बड़खल मेट्रो स्टेशन से: सिर्फ 10 रुपये.

मेट्रो और एयरपोर्ट से कैसे पहुंचें?

अगर आप मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं, तो मेले का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन बदरपुर है. यहां से आपको आसानी से ऑटो या बस मिल जाएगी. यही नहीं, जो लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे मेले में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले नई दिल्ली आना होगा. एयरपोर्ट से मेले की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे आप कैब या मेट्रो के जरिए आसानी से तय कर सकते हैं. हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला यह मेला अपनी खूबसूरती और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है.

