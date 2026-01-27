पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री

रेल का सफर सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह खिड़की वाली सीट पर बैठकर देश के बदलते रंगों और खुशबुओं को महसूस करने का एक एहसास है. भारतीय रेल की पटरियां जहां-जहां से गुजरती हैं, अपने साथ वहां का अनोखा स्वाद भी लाती हैं. अक्सर हम मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में होते हैं, लेकिन कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका जायका चखे बिना सफर हमेशा अधूरा रहता है. चलिए, जानते हैं देश के उन 5 सुपरहिट स्टेशनों के बारे में, जहां का खाना चखते ही आप वाह कहेंगे.

1. अजमेर स्टेशन पर चटपटी कढ़ी-कचौरी

सफर की शुरुआत अगर राजस्थान के जायके से हो, तो मजा ही कुछ और है. अजमेर स्टेशन पर कदम रखते ही आपको गरमा-गरम कचौरी की खुशबू अपनी ओर खींच लेगी. यहां कचौरी परोसने का अंदाज भी बड़ा निराला है, दुकानदार इसे कैंची से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर ऊपर से खट्टी-मीठी दही वाली कढ़ी डालते हैं. इतना ही नहीं, इसके ऊपर डलने वाली चटनी इस नाश्ते को ऐसा स्वाद देती है कि एक बार चखने के बाद आप अगली बार भी इसी रास्ते से सफर करना चाहेंगे.

2. जालंधर स्टेशन के मशहूर छोले-भटूरे

अजमेर के चटपटेपन से थोड़ा आगे बढ़ें, तो पंजाब की खुशबू आने लगती है. पंजाब का मतलब ही है दिल खोलकर खाना और खिलाना. वैसे तो पंजाब की हर गली में छोले-भटूरे मिल जाएंगे, लेकिन जालंधर रेलवे स्टेशन के छोले-भटूरे का स्वाद एकदम अलग और सुपरहिट है. इसके अलावा, यहां के भटूरों का आकार और छोलों का खास मसाला मुसाफिरों के बीच इतना लोकप्रिय है कि लोग ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं. अगर आपने यहां का नाश्ता मिस किया, तो समझो आपने पंजाब का सैर किया ही नहीं.

3. अमृतसर स्टेशन की मलाईदार लस्सी



जालंधर के बाद अगर आप अमृतसर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लस्सी के लिए पेट में थोड़ी जगह जरूर बचाकर रखिएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, अमृतसर स्टेशन की लस्सी इतनी मशहूर है कि इसके बिना पंजाब की यात्रा अधूरी मानी जाती है. बड़े-बड़े गिलासों में ऊपर तक जमी मलाई वाली ठंडी लस्सी जब गले से नीचे उतरती है, तो सफर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है. साथ ही, यह लस्सी उन लोगों के लिए सबसे मुफीद है जो खाने के बाद कुछ मीठा और तरोताजा करने वाला ढूंढते हैं.

4. चारबाग स्टेशन की लखनवी बिरयानी

जैसे ही आपकी ट्रेन नवाबों के शहर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचती है, हवाओं में बिरयानी की खुशबू घुल जाती है. यही वजह है कि आपको लखनऊ के असली स्वाद के लिए शहर की गलियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती. चारबाग स्टेशन अपने आप में ही जायके का खजाना है, जहां मिलने वाली लखनवी बिरयानी का एक-एक दाना मसालों की सही मात्रा और नजाकत बयां करता है. वहीं दूसरी ओर, यहां की बिरयानी की लोकप्रियता ऐसी है कि लोग अक्सर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों का इंतजार सिर्फ खाने के लिए करते हैं.

5. मथुरा स्टेशन के पेड़ों की मिठास के बिना अधूरा है सफर

सफर में चटपटे खाने के बाद अगर कुछ मीठा मिल जाए, तो बात बन जाती है. कान्हा की नगरी मथुरा से गुजरते वक्त आप यहां के पेड़ों की सोंधी महक से बच नहीं सकते. इस स्टेशन की खास बात यह है कि यहां पर ट्रेन रुकते ही आपको वेंडर्स पेड़ों के डिब्बे बेचते नजर आएंगे. इसके साथ ही, कई फ्लेवर में मिलने वाले ये पेड़े न सिर्फ आपकी रेल यात्रा को मीठा बनाते हैं, बल्कि अपनों के लिए एक बेहतरीन सौगात भी साबित होते हैं.

