ग्रीस में फ्री वेकेशन, रहना और खाना सब मुफ्त, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

अगर आपसे कहा जाए कि ग्रीस के खूबसूरत द्वीपों पर सफेद घरों के बीच रहने का आपका सपना सच हो सकता है, वो भी बिना एक रुपया खर्च किए, तो क्या आप यकीन करेंगे? एजियन सागर के किनारे बसे साइरोस द्वीप पर आपको मुफ्त घर और नाश्ता मिल सकता है. लेकिन रुकिए, यहां रहने के लिए आपको एक अनोखी शर्त माननी होगी जो सीधे तौर पर इन गलियों के असली मालिकों यानी बिल्लियों से जुड़ी है. अगर आपको जानवरों से प्यार है और आप एक यादगार वेकेशन की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है.

साइरोस द्वीप पर भी वही जादू है जो आप ग्रीस की फिल्मों में देखते हैं, चाहे वो ढलते सूरज का शानदार नजारा हो, समंदर की ठंडी और शांत हवा या फिर नीली खिड़कियों वाले वो सफेद घर, जो इस पूरे हिस्से को किसी कहानी जैसा बना देते हैं.

इस जगह की आबादी भले ही कम हो, लेकिन इस टापू पर करीब 3,000 आवारा बिल्लियां रहती हैं, जो स्थानीय कल्चर का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं. द्वीप के निवासी इन बिल्लियों को सिर्फ जानवर नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और सौभाग्य का प्रतीक समझते हैं. इसी लगाव को देखते हुए 'साइरोस कैट्स' नाम का एक खास प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके तहत दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को मुफ्त में रहने की जगह मिलती है. बस बदले में उन्हें इन नन्हे 'मूंछों वाले निवासियों' की देखभाल करनी होती है.

बिल्लियों के साथ बिताएं अपनी यादगार छुट्टियां (Photo: Syros Cats website)

मुफ्त आशियाना पाने के लिए क्या करना होगा?

इस खास प्रोग्राम के तहत आपको सप्ताह में पांच दिन, रोजाना करीब पांच घंटे इन बिल्लियों के साथ बिताने होंगे. यह कोई थकाने वाली नौकरी नहीं है, आपका काम होगा उन्हें खाना खिलाना, उनके रहने की जगह साफ करना और कभी-कभी बीमार बिल्लियों की देखभाल में मदद करना. इसके बदले में आपको रहने के लिए एक प्राइवेट कमरा, नाश्ता और वो सुकून मिलेगा जो शायद दुनिया के किसी महंगे होटल में न मिले. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन जगह है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या कुछ समय के लिए दुनिया की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत कोने में अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना चाहते हैं.

यहां रहने का इंतजाम भी बड़ा दिलचस्प है. हालांकि यह पूरी तरह फ्री है, लेकिन आपको एक प्राइवेट बेडरूम दिया जाता है जहां आप अपना निजी वक्त बिता सकते हैं. रसोई, बाथरूम और समंदर की ओर खुलने वाली खूबसूरत छत आपको दूसरे वॉलंटियर्स के साथ शेयर करनी होती है. यह अनुभव आपको दुनिया भर से आए उन लोगों से मिलने का मौका देता है जो आपकी तरह ही जानवरों और घूमने-फिरने के शौकीन हैं. यह एक छोटे से अंतरराष्ट्रीय परिवार जैसा माहौल बन जाता है, जहां सब मिलकर इन बेसहारा बिल्लियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं.

चूहों के शिकारी से सौभाग्य के प्रतीक तक

ग्रीस में बिल्लियों के इतने सम्मान के पीछे एक पुरानी कहानी है. कहते हैं कि सदियों पहले अनाज के भंडारों को चूहों से बचाने के लिए बिल्लियों को पाला जाता था. धीरे-धीरे ये बिल्लियां यहां की संस्कृति में इतनी घुल-मिल गईं कि इन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा. कुछ लोग तो इन्हें शिकार की देवी 'आर्टेमिस' से भी जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि साइरोस के लोग इन बिल्लियों को अपने समाज का हिस्सा मानते हैं और इनकी भलाई के लिए कई अभियान चलाते हैं.

यह मौका सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो छुट्टियां मनाना चाहते हैं, बल्कि 'डिजिटल नोमैड्स' के लिए भी बेहतरीन है. कम खर्च, सुहावना भूमध्यसागरीय मौसम और मिलनसार स्थानीय लोगों के साथ यह द्वीप ग्रीस के भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों का एक ताजा विकल्प है. हालांकि, इस जादुई ऑफर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि 2026 की सभी सीटें अभी से बुक हो चुकी हैं. अगर आप भी धूप से सराबोर इस उद्देश्यपूर्ण छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो 2027 के लिए अभी से नजर रखना शुरू कर दें.

