92% महिलाएं चाहती हैं कैसा पार्टनर, वेलेंटाइन पर ऐसे जीतें उनका दिल

वो कहते हैं न कि प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एक कंफर्म टिकट हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाती है. 14 फरवरी करीब है और हवाओं में इश्क का खुमार घुलने लगा है. फूलों की खुशबू और चॉकलेट की मिठास अपनी जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल रोमांस का असली सीक्रेट कोड क्या है.

एक ताजा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अब दिल जीतने के लिए सिर्फ लाल गुलाब काफी नहीं, बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक ट्रैवल प्लान आपको अपने पार्टनर की नजर में सुपरहीरो बना सकता है. अगर आप भी इस वेलेंटाइन उन्हें अपनी सादगी और समझदारी से इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि 92% महिलाएं आखिर किस एक चीज की दीवानी हैं.

इस वैलेंटाइन फूलों से ज्यादा कंफर्म टिकट जीत रहे हैं दिल (Photo: Pexels)

महिलाओं को लुभाती है पार्टनर की ये खास पहल

आज के दौर में जहां प्यार सोशल मीडिया की रील और महंगे तोहफों की होड़ में उलझ गया है, वहां एक ऐसी चीज सामने आई है जो रिश्तों में नई जान फूंक रही है. Booking.com के एक सर्वे के मुताबिक, 86% भारतीय यात्रियों का मानना है कि जब उनका पार्टनर पूरी प्लानिंग करके उन्हें एक सरप्राइज ट्रिप देता है, तो यह उन्हें बेहद आकर्षक लगता है.

अक्सर माना जाता है कि महिलाओं को बड़े सरप्राइज पसंद होते हैं, लेकिन असल में उन्हें आपके प्रयास पसंद होते हैं. सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि 92% महिलाओं को वह पार्टनर सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, जो ट्रिप की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाता है. चाहे होटल बुक करना हो, डेस्टिनेशन चुनना हो या फ्लाइट की टिकटें, जब पुरुष ये सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, तो 74% महिलाओं को गहरे प्यार और केयर का अहसास होता है.

हालांकि, हर कोई ट्रिप प्लान करने में माहिर नहीं होता और कई बार लोग इसी हिचकिचाहट में कदम पीछे खींच लेते हैं. करीब 22% लोग इस उलझन में रहते हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो वहीं 20% लोग इस दबाव में रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए. लेकिन याद रखिए, वेलेंटाइन पर परफेक्शन नहीं, बल्कि आपकी कोशिश मायने रखती है. एक छोटा सा वीकेंड ड्राइव या अचानक बुक की गई ट्रेन की टिकट भी आपके रिश्ते की केमिस्ट्री को पूरी तरह बदल सकती है. जब आप पहल करते हैं, तो यह न केवल आपके पार्टनर का मानसिक बोझ कम करता है, बल्कि आपके बीच के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना देता है.

वेलेंटाइन वीकेंड पर मुसाफिरों की पहली पसंद

इस वेलेंटाइन वीकेंड पर घूमने का क्रेज इस कदर है कि होटल बुकिंग में 175% का भारी उछाल आया है. घरेलू ठिकानों में पांडिचेरी अपनी फ्रांसीसी गलियों और खूबसूरत समुद्र तटों के साथ कपल्स की पहली पसंद बना हुआ है, जहां सर्च में 48% की बढ़त देखी गई है. वहीं, वर्कला की लहरें और उदयपुर की शाही झीलें आज भी रोमांस के क्लासिक ठिकाने बने हुए हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय सफर की बात करें, तो दुबई और हांगकांग के साथ-साथ कोलंबो में 65% की जबरदस्त बढ़त देखी गई है. यह साफ दिखाता है कि अब भारतीय कपल्स डिनर डेट से आगे बढ़कर पासपोर्ट पर मुहर लगवाने के शौकीन हो गए हैं.

अंत में, बात बस इतनी सी है कि इस 14 फरवरी को सिर्फ एक फूल देकर रस्म अदायगी न करें. एक ऐसी याद बुनें जो ताउम्र साथ रहे. याद रखिए, साथ में सफर करना ही एक-दूसरे को असल में समझने और प्यार को परवान चढ़ाने का सबसे खूबसूरत जरिया है.



