इकोनॉमी के दाम में बिजनेस क्लास की सैर, बस जान लीजिए ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स

हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करना हर मुसाफिर का सपना होता है, लेकिन टिकट की भारी-भरकम कीमत सुनकर अक्सर लोग इकोनॉमी क्लास से ही संतोष कर लेते हैं. सच तो यह है कि आसमान में मिलने वाली यह लग्जरी अब सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रह गई है.

अगर आप थोड़े स्मार्ट तरीके अपनाएं और एयरलाइंस के कामकाज के तरीके को समझें, तो कम खर्च में भी चौड़ी सीटों और आलीशान सुविधाओं का लुत्फ उठाया जा सकता है. हकीकत में एयरलाइंस अपनी खाली सीटों को भरने के लिए कई ऐसे मौके देती हैं, जिन्हें आम यात्री अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. यही वजह है कि सही प्लानिंग और थोड़ी सी चौकसी आपको इकोनॉमी के बजट में बिजनेस क्लास की सैर करा सकती है. आइए जानते हैं उन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में जो आपकी हवाई यात्रा का अंदाज बदल देंगी.

सिस्टम की चूक और ए/र फेयर पर रखें नजर

कभी-कभी तकनीकी खामियों या करेंसी अपडेट में हुई गलती की वजह से एयरलाइंस की वेबसाइट पर बिजनेस क्लास का किराया अचानक बहुत कम दिखने लगता है. इसे एरर फेयर कहा जाता है, जिसके जरिए आप लाखों की टिकट हजारों में बुक कर सकते हैं. इतना ही नहीं, ये सौदे अक्सर देर रात या सिस्टम अपडेट के दौरान मिलते हैं, इसलिए अगर आप ऐसे मौकों पर तुरंत बुकिंग कर लेते हैं, तो एयरलाइंस को अक्सर वो टिकट मान्य करना पड़ता है.

विदेशी वेबसाइट्स और वीपीएन का चतुराई से इस्तेमाल

क्या आप जानते हैं कि एक ही फ्लाइट का किराया अलग-अलग देशों में अलग हो सकता है? मुद्रा के उतार-चढ़ाव और स्थानीय टैक्स के कारण एयरलाइंस अपनी विदेशी साइट्स पर सस्ते दाम ऑफर करती हैं. ऐसे में वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल कर दूसरे देश की लोकेशन से बुकिंग करने पर कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है. यह तरीका उन यात्रियों के लिए रामबाण है जो प्रीमियम सफर को अपनी पहुंच में लाना चाहते हैं.

फिफ्थ फ्रीडम फ्लाइट्स का उठाएं फायदा

हवाई सफर की दुनिया में फिफ्थ फ्रीडम रूट्स का अपना एक अलग आकर्षण है. यह तब होता है जब कोई विदेशी एयरलाइन दो अन्य देशों के बीच उड़ान भरती है. चूंकि इन रास्तों पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एयरलाइंस अपने बिजनेस क्लास को भरने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं. यहां आपको कम कीमत में भी वर्ल्ड-क्लास सर्विस मिल जाती है, जो आम फ्लाइट्स में मुमकिन नहीं होती.

मिक्स्ड केबिन बुकिंग की स्मार्ट चॉइस

पूरी यात्रा को बिजनेस क्लास में बुक करने के बजाय आप मिक्स्ड केबिन का विकल्प चुन सकते हैं. इसमें यात्रा का लंबा हिस्सा बिजनेस क्लास में और छोटी कनेक्टिंग फ्लाइट इकोनॉमी में होती है. इसका फायदा यह है कि आपको बिजनेस क्लास के लाउंज और एक्स्ट्रा सामान ले जाने की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही कुल किराए में भी बड़ी बचत हो जाती है. बुकिंग इंजन में थोड़ा सा फिल्टर बदलकर आप इन छिपे हुए विकल्पों को आसानी से खोज सकते हैं.

क्रेडिट कार्ड वाउचर और रिवॉर्ड पॉइंट्स का सही उपयोग

आजकल कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर सालाना अपग्रेड वाउचर या माइलेज पॉइंट्स देते हैं. अक्सर लोग इन्हें एक्सपायर होने तक संभाल कर रखते हैं और अंत में भूल जाते हैं. अगर आप इन वाउचर का सही समय पर इस्तेमाल करें, तो इकोनॉमी टिकट बुक करने के बाद भी उसे बिजनेस क्लास में अपग्रेड किया जा सकता है. ध्यान रहे कि इन पॉइंट्स की वैल्यू तभी है जब आप इन्हें समय रहते भुना लें, वरना यह शानदार मौका आपके हाथ से निकल सकता है.

