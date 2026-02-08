सफर में बार-बार गायब हो रहा है मोबाइल नेटवर्क, अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स

ट्रेन या बस का लंबा सफर हो और अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाए, तो ऐसा लगता है मानो दुनिया से संपर्क ही टूट गया है. न किसी को जरूरी कॉल कर पाते हैं और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल मुमकिन हो पाता है.

यह समस्या तब और भी परेशान करने वाली हो जाती है जब आपको किसी को अपनी लोकेशन भेजनी हो या कोई जरूरी मैसेज करना हो. लेकिन सफर के दौरान नेटवर्क का आना-जाना एक आम बात है, जिसे आप कुछ स्मार्ट तरीकों से ठीक कर सकते हैं. अगर आपका फोन भी बार-बार 'नो सर्विस' दिखा रहा है, तो ये आसान स्टेप्स आपके बहुत काम आएंगे.

फोन की सेटिंग्स में करें छोटा सा बदलाव

जब भी फोन का नेटवर्क गायब हो, तो सबसे पहले एयरप्लेन मोड का सहारा लें. इसे करीब 15 से 20 सेकंड के लिए ऑन करें और फिर ऑफ कर दें. ऐसा करने से आपका फोन नजदीकी मोबाइल टावर से दोबारा संपर्क साधता है और नेटवर्क रीसेट हो जाता है. इसके अलावा, फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Network Operators' वाले विकल्प को हमेशा 'Select Automatically' पर सेट रखें. इससे फायदा यह होता है कि जैसे ही आप एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होते हैं, आपका फोन खुद-ब-खुद सबसे मजबूत सिग्नल वाले टावर को पकड़ लेता है.

फोन को रीस्टार्ट करना है सबसे कारगर

अगर एयरप्लेन मोड से बात न बने, तो फोन को एक बार बंद करके दोबारा चालू यानी रीस्टार्ट करें. इसे सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है क्योंकि यह फोन के बैकग्राउंड में चल रही उन छोटी-मोटी दिक्कतों को खत्म कर देता है जो सिग्नल आने में रुकावट पैदा कर रही होती हैं. अगर समस्या फिर भी बनी रहे, तो एक बार सिम कार्ड को बाहर निकालकर उसे साफ करें और दोबारा लगाएं. कई बार सफर के दौरान झटकों की वजह से सिम अपनी जगह से थोड़ा हिल जाती है, जिससे नेटवर्क मिलना बंद हो जाता है.

वाई-फाई कॉलिंग और खिड़की का सहारा

सफर के दौरान सिग्नल कमजोर होने की एक बड़ी वजह ट्रेन या बस के बंद डिब्बे भी होते हैं. इसके अलावा, बंद जगहों पर सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते, इसलिए कोशिश करें कि ट्रेन में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठें. वहीं, अगर आप किसी स्टेशन पर हैं या ट्रेन में वाई-फाई की सुविधा मौजूद है, तो आप 'वाई-फाई कॉलिंग' का इस्तेमाल कर सकते हैं. यही नहीं, यह फीचर आपको बिना मोबाइल नेटवर्क के भी इंटरनेट के जरिए कॉल करने की आजादी देता है, जिससे आपकी बातचीत बीच में नहीं कटती.

इमरजेंसी में ऐसे मिलेगी मदद

कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता और आपको मदद की सख्त जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में पैनिक होने के बजाय अपने फोन से 112 नंबर डायल करने की कोशिश करें. इतना ही नहीं, यह एक आपातकालीन नंबर है जो आपके मोबाइल ऑपरेटर का सिग्नल न होने पर भी किसी भी दूसरे उपलब्ध नेटवर्क का इस्तेमाल कर कॉल कनेक्ट कर सकता है. यह फीचर किसी भी अनजान जगह या सुनसान रास्ते पर आपकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है.

