साहनेवाल, वो गांव जहां से शुरू हुई सुपरस्टार धर्मेंद्र की दास्तां

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं. 89 साल के ‘ही-मैन’ फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया. इन्हीं अफवाहों पर उनकी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने नाराजगी जताई और साफ कहा कि धर्मेंद्र ठीक हैं, कृपया परिवार की निजता का सम्मान किया जाए. लेकिन इस सबके बीच एक किस्सा फिर याद आता है, वो लम्हा जब धर्मेंद्र अपने गांव का वीडियो देखकर खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर ही फूट-फूटकर रो पड़े थे.
लुधियाना से करीब 10 किलोमीटर दूर बसा है साहनेवाल गांव. यह वही मिट्टी है, जहां धर्मेंद्र का बचपन बीता. यहीं से उन्होंने बड़े परदे पर चमकने का सपना देखा था. बचपन के दिनों में धर्मेंद्र खेतों में दौड़ लगाते थे, दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे खेलते थे और स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर मिठाइयों की दुकानों पर जाकर गाजर का हलवा और लस्सी का मजा लिया करते थे.
12 सितंबर 2019 को सोनी टीवी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था. सिंगिंग रियलिटी शो ‘सुपरस्टार सिंगर’ में जब धर्मेंद्र पहुंचे, तो उनके सम्मान में यह खास वीडियो दिखाया गया. वीडियो की शुरुआत उनके गांव साहनेवाल से होती है और फिर उन्हीं गलियों से गुजरती है, जहां धर्मेंद्र ने अपना बचपन बिताया था. इसमें उनके पुराने स्कूल की झलक, पसंदीदा गाजर का हलवा और लस्सी की दुकानें भी दिखाई गईं. ये देखते ही धर्मेंद्र भावुक हो गए और मंच पर अपने आंसू नहीं रोक पाए.
साहनेवाल सिर्फ धर्मेंद्र का जन्मस्थान नहीं, बल्कि वो धरती है, जहां से एक किसान परिवार का बेटा बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ बना. जब भी धर्मेंद्र अपने गांव का जिक्र करते हैं, उनकी आवाज में अपनापन और गर्व साफ झलकता है. उन्होंने कई बार कहा है कि अगर गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव न होता, तो शायद वो आज के धर्मेंद्र नहीं बन पाते.
धर्मेंद्र को आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था. फिलहाल वो श्रीराम राघवन की अगली फिल्म इक्कीस में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पिता की भूमिका निभाएंगे. यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.