Aadhaar की सेटिंग्स में तुरंत कर लें ये बदलाव, स्कैमर्स खाली कर सकते हैं अकाउंट

आजकल आधार से जुड़ी ठगी और फर्जीवाड़े की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कहीं किसी के नाम पर सिम कार्ड निकल गया, तो कहीं बैंक अकाउंट खुल गया.

ज़्यादातर मामलों में खेल आधार के बायोमेट्रिक का होता है. फिंगरप्रिंट या आंख की स्कैनिंग गलत हाथों में चली जाए, तो आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है.

इसी खतरे को कम करने के लिए UIDAI ने आधार बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन दिया है. अच्छी बात ये है कि इसे करना मुश्किल नहीं है और आप खुद अपने मोबाइल से कुछ मिनट में इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं.

क्या है बायोमैट्रिक लॉक?

सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बायोमेट्रिक लॉक होता क्या है. जब आप आधार का बायोमेट्रिक लॉक कर देते हैं, तो कोई भी आपकी उंगली या आंख का इस्तेमाल करके आधार से जुड़ी सर्विस का फायदा नहीं उठा सकता.

मतलब अगर कोई फर्जी तरीके से आपके फिंगरप्रिंट से सिम लेना चाहे या किसी सर्विस में लॉगिन करना चाहे, तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा. आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए बायोमेट्रिक अनलॉक भी कर सकते हैं और काम होते ही फिर से लॉक कर सकते हैं.

Aadhaar का बायोमैट्रिक लॉक कैसे करें?

अब सवाल ये है कि आधार का बायोमेट्रिक लॉक कैसे करें. इसके लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट या mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करना होगा. हाल ही में न्यू Aadhaar ऐप भी आया है.

वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होता है. उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है. OTP डालते ही आपका अकाउंट खुल जाता है.

यहां आपको बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिख जाएगा. जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करते हैं, आपका फिंगरप्रिंट और आंख की पहचान दोनों लॉक हो जाती हैं. इसके बाद कोई भी इन्हें बिना आपकी इजाजत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

मोबाइल से करें बायमैट्रिक लॉक

अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, तो mAadhaar ऐप ज्यादा आसान तरीका है. ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करें. लॉगिन करते समय OTP आएगा. लॉगिन के बाद मेन्यू में आपको बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन मिलेगा.

एक क्लिक में आप अपने आधार का बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं. ये प्रोसेस कुछ सेकंड में पूरा हो जाता है और आपको कन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि आपका बायोमेट्रिक अब सुरक्षित है.

Aadhaar बायोमैट्रिक ऐसे करें अनलॉक

अब मान लीजिए आपको बैंक में KYC करवानी है या किसी सरकारी स्कीम के लिए आधार वेरिफिकेशन करना है. उस वक्त बायोमेट्रिक अनलॉक करना पड़ेगा.

इसके लिए भी वही तरीका है. UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाकर OTP से लॉगिन करें और बायोमेट्रिक अनलॉक पर क्लिक कर दें. ध्यान रखने वाली बात ये है कि अनलॉक करने के बाद काम पूरा होते ही फिर से लॉक कर दें. वरना आपका बायोमेट्रिक फिर से खुला रहेगा और खतरा बना रहेगा.

कई लोग सोचते हैं कि बायोमेट्रिक लॉक करने से आधार से जुड़े सारे काम बंद हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. OTP से होने वाला वेरिफिकेशन फिर भी चलता रहेगा.

मतलब अगर किसी सर्विस में OTP से लॉगिन या वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वो आराम से हो जाएगा. बायोमेट्रिक लॉक सिर्फ फिंगरप्रिंट और आंख की पहचान को रोकता है.

भारत में आधार का इस्तेमाल बैंक, सिम कार्ड, सब्सिडी और सरकारी स्कीम से लेकर कई जगहों पर होता है. ऐसे में आधार का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है.

जिन लोगों का आधार कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, उनके लिए बायोमेट्रिक लॉक करना और भी जरूरी हो जाता है. खासकर जिन इलाकों में फर्जी सिम या फर्जी KYC के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां रहने वालों को ये कदम जरूर उठाना चाहिए.

एक और जरूरी बात ये है कि आधार का बायोमेट्रिक लॉक करने से पहले ये देख लें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ हो. OTP उसी नंबर पर आएगा.

अगर नंबर लिंक नहीं है, तो पहले नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें. इसके बिना आप ऑनलाइन लॉक या अनलॉक नहीं कर पाएंगे.

