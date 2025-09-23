Microsoft-Google छोड़ अश्विनी वैष्णव यूज करने लगे Zoho की सर्विसेज, क्या है इसमें खास

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Zoho पर स्विच करने की बात कही है. उन्होंने X पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि डॉक्यूमेंट एक्सेस करने, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए वो स्वेदशी प्रोडक्ट Zoho पर स्विच कर रहे हैं. इन कामों के लिए ज्यादातर लोग Microsoft Office इस्तेमाल करते हैं.

ये एक पॉपुलर टूल है, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है. ऐसे ही टूल्स गूगल भी ऑफर करता है. अपने पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने लिखा, 'मैं Zoho पर स्विच कर रहा हूं. डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म. मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स और सर्विसेस को अपनाएं.'

हाल के कुछ वक्त में सरकार ने टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर होने पर जोर देना शुरू किया है. सरकार सेमीकंडक्टर, चिप से लेकर स्वदेशी सॉफ्टवेयर तक डेवलप पर करने पर जोर दे रही है. साथ ही सरकार ने लोगों से भारत में बने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और वस्तुओं को इस्तेमाल करने का आग्रह किया है.

क्या है Zoho?

साल 1996 में Zoho Corporation की शुरुआत श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी. ये एक सॉफ्टवेयर-एस-ए-सर्विस (SaaS) कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है. ये कंपनी 55 से ज्यादा क्लाउड बेस्ड टूल्स ऑफर करती है, जिनका इस्तेमाल बिजनेसेस, ईमेल, अकाउंटिंग, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CRM और दूसरे कामों में किया जा सकता है.

अमेरिका में स्थापित होने के बाद भी Zoho की मेड इन इंडिया पहचान बनी हुई है. कंपनी अपना ज्यादा काम तमिलनाडु के रूलर एरिया से करती है. दुनिया भर में कंपनी के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और इसकी सेवाएं 150 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हैं. कंपनी की सर्विसेस स्टार्टअप से लेकर बड़ी फर्म तक इस्तेमाल करते हैं.

कई सर्विसेस मिलेंगी

Zoho कई सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स भी ऑफर करती है. ये टूल्स Zoho Workplace और Zoho Office Suite पैकेज के तहत आते हैं. हालांकि, कंपनी के कई प्रोडक्ट्स स्टैंडअलोन भी मौजूद हैं. Zoho Writer, Sheet, Show, Notebook, WorkDrive, Mail, Meeting और कैलेंडर कंपनी के पॉपुलर ऐप हैं.

