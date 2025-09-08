scorecardresearch
 

TikTok से भारत में बैन हटेगा या नहीं? मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अफवाहों पर दिया जवाब

TikTok भारत में बैन रहेगा, ये जानकारी खुद IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद दी है. दरअसल, भारत में बीते महीने कई मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स के नेटवर्क पर TikTok की वेबसाइट एक्सेस हुई थी. ऐसे में इस टेक्निकल ग्लिच के चलते कई लोग कयास लगाने लगे थे कि ये पोर्टल भारत में जल्द ही लाइव होगा और बैन हटेगा.

TikTok भारत में बैन रहेगा. (Photo: Representational)
TikTok की भारत में वापसी की अफवाहों को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि भारत में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok से बैन हटाने का अभी कोई प्लान नहीं है. 

रिपोर्ट्स में बताया है कि मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार के बीच में अभी इस बैन को हटाने को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है. मनी कंट्रोल के साथ किए इंटरव्यू में जब भारत में TikTok की वापसी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ने अभी साफ इनकार कर दिया. 

TikTok की वेबसाइट भारत में हुई थी लाइव

TikTok वेबसाइट्स हाल ही में इंडिया में नजर आई थी, जिसके बाद से ही कई लोग कयास लगाने लगे थे कि ये प्लेटफॉर्म भारत में दस्तक देने जा रहा है. अब मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अफवाहों पर जवाब दिया है.

तकनीक खामी के चलते कई लोगों दिखी थी ये वेबसाइट 

भारत में बीते महीने कई मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स के नेटवर्क पर TikTok की वेबसाइट एक्सेस हुई थी. ऐसे में इस टेक्निकल ग्लिच के चलते कई लोग कयास लगाने लगे थे कि ये पोर्टल भारत में जल्द ही लाइव होगा और बैन हटेगा. अब इस पर सरकार ने अपना नजरिया साफ कर दिया है. 

साल 2020 में भारत में बैन हुआ था Tiktok

TikTok को भारत में जून 2020 के दौरान बैन किया था, जब केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था. सरकार ने इनको नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का हवाला देकर बैन किया था. इस बैन के बाद से ही Apple और Google ने इन ऐप्स को भारतीय सर्वर से रिमूव कर दिया था.  

भारत सरकार ने साल 2020 में बताया था कि TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स यूजर्स का डेटा चीन में सर्वर पर भेज रहे थे. ऐसे में लाखों यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ था.  भारत सरकार चाहती थी कि जो भी कंपनी भारत में काम कर रही हैं, वे भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर करे. TikTok इस पर शर्त पर खरा नहीं उतरा और फिर सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया. 

