WhatsApp चलाने के लिए लगेंगे पैसे! आ रहा Ads फ्री सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल

WhatsApp में जल्द ही एक विज्ञापन मुक्त सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नजर आएगा. WhatsApp के अंदर विज्ञापन नजर आएंगे और विज्ञापन फ्री एक्सपीरियंस के लिए यूजर्स को पेमेंट करनी होगी. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

WhatsApp अपडेट टैब में विज्ञापन को दिखाया जा सकता है. (Photo: Getty Image)
WhatsApp अपडेट टैब में विज्ञापन को दिखाया जा सकता है. (Photo: Getty Image)

WhatsApp चलाने के लिए आने वाले दिनों में पैसे देने होंगे. दरअसल, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड फ्री सब्सक्रिप्सन मॉडल पर टेस्टिंग करने जा रही है, जिसके अभी शुरुआती संकेत मिले हैं. आने वाले दिनों में यूजर्स को Update Tab में विज्ञापन आने लगेंगे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp 2.26.3.9 वर्जन कोड की जांच करने पर ऐसे नए स्ट्रिंग्स मिले हैं, जो Status और Channels से विज्ञपान को रिमूव करने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल के साइन देते हैं. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. 

WhatsApp में पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर बहुत सीमित जानकारी है. हालांकि कंपनी अगर ऐसा प्लान ला रही है तो आने वाले दिनों में इसको लेकर और डिटेल्स का खुलासा होगा. 

बीते साल भी विज्ञापनों की टेस्टिंग हुई थी

बीते साल Meta ने मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप के Status और Channels सेक्शन में विज्ञापनों पर टेस्टिंग शुरू की थी. इस फैसले पर कंपनी को यूजर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ता था. 

WhatsApp एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है और लंबे समय से इसको एक साफ सुधरे यूजर इंटरफेस के लिए जाना जाता है. WhatsApp भारत समेत दुनियाभर में पसंद किया जाता है. 

WhatsApp साल 2008 में शुरु हुआ था  

WhatsApp की शुरुआत साल 2009 में Jan Koum और Brian Acton ने मिलकर की थी. साल 2010 के दौरान इसमें इंस्टैंट मैसेजिंग फीचर को शामिल किया गया है. साल 2011 में इसके अंदर ग्रुप चैट फीचर को शामिल किया है.

एंड्रॉयड और iOS पर पॉपुलैरिटी के बाद साल 2014 में Facebook (अब Meta) ने इसको WhatsApp को 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर में एक्वायर कर लिया था. 

---- समाप्त ----
