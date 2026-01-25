WhatsApp का नया अपडेट, बदल जाएगा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे करेगा काम

WhatsApp एक नया फीचर ला चुका है, जिसकी मदद से सभी लोगों को फायदा होगा. इसकी मदद से कंफ्यूजन कम होगी. दरअसल, अब न्यू ग्रुप मेंबर्स के साथ हाल ही की चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे. इसकी जानकारी WABetainfo ने शेयर की है.
WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetainfo ने बताया है कि मैसेंजिंग ऐप पर नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है. इसको अभी बीटा वर्जन के तहत कुछ यूजर्स को दिया है. इसे iOS और Android यूजर्स के लिए जारी किया जा चुका है.
नए मेंबर्स के साथ शेयर कर सकेंगे चैट
असल में ग्रुप में जब कोई नया मेंबर शामिल होता है तो उसे पुरानी चैट नहीं दिखाई देती है. ऐसे में अगर किसी टॉपिक पर बातचीत जारी है और उस बातचीत के बाद या चैटिंग के दौरान ग्रुप में नया मेम्बर शामिल होता है तो उसके साथ हाल ही चैट हिस्ट्री शेयर की जा सकेगी. WAbetainfo ने न्यू फीचर के बारे में समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है.
WABetainfo ने शेयर किया फीचर
इतने दिन की भेज सकेंगे चैटिंग
WhatsApp के न्यू फीचर के तहत ग्रुप में शामिल होने वाले नए मेंबर्स के साथ बीते 14 दिन के दौरान की गई चैटिंग शामिल की जा सकेगी.
कब सभी को मिलेगा ये नया फीचर
एक बार नए फीचर का अपडेट मिलने के बाद जैसे ही यूजर्स ग्रुप में किसी न्यू मेंबर को शामिल करेगा. इसके बाद स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से बीते 14 दिन के 100 परसेंट मैसेज को शेयर कर सकेंगे.
हालांकि मैसेज संख्या को कम भी किया जा सकता है. स्टेबल वर्जन में यह नया फीचर कब तक मिलेगा, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया गया है.