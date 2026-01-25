scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WhatsApp का नया अपडेट, बदल जाएगा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे करेगा काम

WhatsApp में नया फीचर शामिल किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स आसानी से चैट हिस्ट्री को शेयर कर सकेगा. WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Wabetainfo ने एक स्क्रीन शॉट्स शेयर किया है और बताया है कि यह नया फीचर काम कैसे करेगा. आइये जानते हैं.

Advertisement
X
WhatsApp पर आ रहा नया फीचर. (Photo: Unsplash)
WhatsApp पर आ रहा नया फीचर. (Photo: Unsplash)

WhatsApp एक नया फीचर ला चुका है, जिसकी मदद से सभी लोगों को फायदा होगा. इसकी मदद से कंफ्यूजन कम होगी. दरअसल, अब न्यू ग्रुप मेंबर्स के साथ हाल ही की चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे. इसकी जानकारी WABetainfo ने शेयर की है. 

WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetainfo ने बताया है कि मैसेंजिंग ऐप पर नए फीचर की टेस्टिंग की जा रही है. इसको अभी बीटा वर्जन के तहत कुछ यूजर्स को दिया है. इसे iOS और Android यूजर्स के लिए जारी किया जा चुका है. 

नए मेंबर्स के साथ शेयर कर सकेंगे चैट 

सम्बंधित ख़बरें

Apple Airtag
स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा AI, कैमरा, माइक
ASUS Phone Dead
Blackberry जैसा हाल! खत्म हुई एक और स्मार्टफोन ब्रांड की कहानी
MHA's Digital Wing I4C in Big Action.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स
Smartphone Price
1 फरवरी के बाद सस्ते होंगे स्मार्टफोन? क्या कहते हैं कंपनियों के हेड
Pune cyber fraud WhatsApp trading scam
WhatsApp शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड, 85 साल के बुज़ुर्ग से ठगे 22 करोड़

असल में ग्रुप में जब कोई नया मेंबर शामिल होता है तो उसे पुरानी चैट नहीं दिखाई देती है. ऐसे में अगर किसी टॉपिक पर बातचीत जारी है और उस बातचीत के बाद या चैटिंग के दौरान ग्रुप में नया मेम्बर शामिल होता है तो उसके साथ हाल ही चैट हिस्ट्री शेयर की जा सकेगी. WAbetainfo ने न्यू फीचर के बारे में समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है.

WABetainfo ने शेयर किया फीचर 

इतने दिन की भेज सकेंगे चैटिंग 

Advertisement

WhatsApp के न्यू फीचर के तहत ग्रुप में शामिल होने वाले नए मेंबर्स के साथ बीते 14 दिन के दौरान की गई चैटिंग शामिल की जा सकेगी.  

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर करें ये सेटिंग, पीछे बैठा शख्स भी नहीं पढ़ पाएगा मैसेज

कब सभी को मिलेगा ये नया फीचर

एक बार नए फीचर का अपडेट मिलने के बाद जैसे ही यूजर्स ग्रुप में किसी न्यू मेंबर को शामिल करेगा. इसके बाद स्क्रीन पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से बीते 14 दिन के 100 परसेंट मैसेज को शेयर कर सकेंगे.

हालांकि मैसेज संख्या को कम भी किया जा सकता है. स्टेबल वर्जन में यह नया फीचर कब तक मिलेगा, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल टाइम लाइन का जिक्र नहीं किया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement