WhatsApp पर नया बटन, एक क्लिक पर मिलेंगे न्यू फीचर

WhatsApp में जल्द ही एक नया फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर्स बीटा वर्जन को इनेबल कर सकेंगे और टेस्टिंग फीचर्स को एक्सेस कर सकेंगे. इसे डिसेबल करने का भी ऑप्शन दिया गया है. यह फीचर अभी टेस्टिंग फेज में है और आने वाले दिनों में इसे जारी किया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

WhatsApp पर आ रहा नया फीचर. (Photo: Unsplash)
WhatsApp पर आ रहा नया फीचर. (Photo: Unsplash)

WhatsApp में एक नए ऑप्शन को शामिल किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स नए फीचर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और नया फीचर पसंद ना आने पर उसको रोक भी सकते हैं. इसकी जानकारी WhatsApp के अपकमिंग फीचर और अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WAbetainfo ने शेयर की है. अभी यह फीचर टेस्टिंग फेज में है. 

WaBetainfo ने पोस्ट करके बताया है कि बीटा वर्जन में एक नया फीचर स्पॉट हुआ है. उस फीचर के तहत एक नया टॉगल मिलेगा, जिसे ऑन और ऑफ किया जा सकेगा. इसकी मदद से आप बीटा वर्जन का हिस्सा बन सकेंगे और पसंद ना पर उससे बंद भी कर सकेंगे. 

बहुत से यूजर्स को मिलेगा फायदा 

दरअसल, बीटा प्रोग्राम के लिए प्ले स्टोर से एनरोल करना पड़ता है. इसके बाद कंपनी की तरफ से लिमिटेड लोगों को ही बीटा वर्जन का एक्सेस दिया जाता है. बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं जो बीटा मेंबर्स बनने के बाद भी बीटा वर्जन के तहत मिलने वाले नए फीचर्स का एक्सेस नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें: WhatsApp शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पुणे का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड, 85 साल के बुज़ुर्ग से 22 करोड़ की ठगी

सेटिंग्स के अंदर मिलेगा बटन 

ऐसे लोगों को अब एक सिंपल का फीचर मिलेगा, जिसके लिए यूजर्स को ऑन/ऑफ कर सकेंगे. बीटा वर्जन के बाद अगर किसी का मैसेजिंग ऐप क्रैश होता है या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम आती तो यूजर्स सेटिंग्स में जाकर का बीटा वर्जन को डिसेबल कर सकते हैं.  

Wabetainfo ने एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है. स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि बीटा टेस्टर्स को ऐप के अंदर ही WhatsApp बीटा प्रोग्राम एक्सेस करने का फीचर मिलेगा. 

रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में यह फीचर सिर्फ उन यूजर्स के लिए बनाया गया था, जो बीटा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे. लेटेस्ट डेवलपमेंट से पता चलता है कि WhatsApp इस सुविधा को मौजूदा बीटा टेस्टर्स तक ही बढ़ाएगा.  

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale की हैरान करने वाली डील! नया स्मार्टफोन सस्ता, 2 साल पुराना फोन ₹10,000 महंगा

कहां मिलेगा WhatsApp का नया फीचर 

WhatsApp की सेटिंग्स के अंदर Early access to features नाम का ऑप्शन मिलेगा. इस सेक्शन में चुने गए यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि वे बीटा प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या नहीं. बीटा वर्जन के तहत कंपनी नए फीचर्स की टेस्टिंग करती है. 

---- समाप्त ----
