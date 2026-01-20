Flipkart Sale की हैरान करने वाली डील! नया स्मार्टफोन सस्ता, 2 साल पुराना फोन ₹10,000 महंगा

Flipkart Republic Day सेल जारी है. सेल के दौरान स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लाइसेंस और होम एप्लाइसेंस तक पर डिस्काउंट मिल रहा है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दो ऐसी डील है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Flipkart Sale के दौरान साल 2025 में लॉन्च किया गया Pixel 9a और साल 2024 में लॉन्च होने वाला Pixel 8a लिस्ट है. सेल के दौरान के दौरान कंपनी ने लेटेस्ट वर्जन Pixel 9a को 39,999 रुपये में लिस्ट कर दिया है, जबकि 2 साल पुराने वर्जन Pixel 8a को 49,999 रुपये में लिस्ट किया है.

Pixel 9a पर मिलने वाली डील

Pixel 9a को सभी ऑफर्स मिलाकर 33 हजार रुपये तक में खरीदा जा सकेगा. इसकी ओरिजनल कीमत 49,999 रुपये है. यह डील फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है.

फ्लिपकार्ट सेल में Pixel 9a पर मिल रही डील. (Photo: flipkart)

Google Pixel 8a की डील

Google Pixel 8a को 49,999 रुपये में लिस्टेड किया गया है. अब लेटेस्ट मॉडल की तुलना में 2 साल पहले लॉन्च किए गए मॉडल 10 हजार रुपये महंगा है. सेल के दौरान कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो उसके पुराना और उसका अपग्रेड स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील्स देख लेनी चाहिए.

फ्लिपकार्ट सेल में Pixel 8a पर मिल रही डील. (Photo: flipkart)

Google Pixel 9a डिस्प्ले

Google Pixel 9a में 6.3-inch Actua डिस्प्ले है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स, HDR सपोर्ट और 2700Nits क पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें इनहाउस चिपसेट का किया है, जो Google Tensor G4 के साथ आता. इसमें Titan M2 को प्रोसेसर दिया है. भारत में यह सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो 8GB Ram और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.

Google Pixel 9a का कैमरा

Google Pixel 9a में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP PD Dual Pixel कैमरा दिया गया है. इसके साथ OIS का सपोर्ट भी शामिल है. सेकेंडरी कैमरा 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. इसमें 120 डिग्री फील्ड व्यू को कैप्चर कर सकता है. यह हैंडसेट 30/60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है. इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा है.

