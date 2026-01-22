Sony का बड़ा फैसला, अब नहीं बनाएगी Bravia TV, TCL के साथ की पार्टनरशिप

टीवी इंडस्ट्री में Sony एक बड़ा नाम है. पिक्चर क्वालिटी से लेकर ऑडियो आउटपुट तक में, कई लोगों की पहली पसंद सोनी रह चुकी है. अब कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है और चीनी कंपनी TCL के साथ पार्टनरशिप की ऐलान किया है.

अब जानी मानी जापानी ब्राविया टीवी की मैन्युफैक्चरिंग TCL करेगी. दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप के तहत न्यू वेंचर की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी कमान TCL संभालेगी.

न्यू वेंचर का 51 परसेंट मार्केट TCL संभालेंगी और 49 परसेंट शेयर सोनी अपने पास रखेगी. यह जॉइंट वेंचर अपना काम अगले साल अप्रैल से शुरू करेगी. दोनों कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि यह डील इस साल मार्च के अंत तक फाइनल हो जाएगी.

सोनी ब्राविया ब्रांडिंग जारी रहेगी

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि सोनी मौजूदा टीवी और ब्राविया ब्रांड को जारी रखेगी. साथ ही टेलिविजन पर सोनी और ब्राविया की ब्रांडिंग नजर आएगी और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम TCL संभालेंगी.

दोनों कंपनियों का अलग-अलग यूजरबेस

यह पार्टनरशिप दो ऐसी कंपनियों के बीच है, जिन्होंने एक ही मार्केट में अलग-अलग जगह बनाई है. सोनी जहां लंबे समय से टीवी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है. वह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से मार्केट में मौजूद है.

अफर्डोबल सेगमेंट में एडवांस्ड टीवी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी?

सोनी ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का टीवी में यूज किया है और लोगों को सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश की. वहीं, TCL ने अफोर्डेबल सेगमेंट में अपनी नई पहचान बनाई और अब डिस्प्ले को लेकर बड़ा इनवेस्टमेंट किया हुआ है.

