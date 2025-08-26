Samsung Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च, मिलेगी 8000mAh की बैटरी और Android 15

Samsung Galaxy Tab S10 Lite से पर्दा उठ गया है. कंपनी ने इस टैबलेट को अपने इन-हाउस प्रोसेसर Exynos 1380 के साथ लॉन्च किया है. ये टैबलेट तीन अलग-अलग कलर और S Pen के साथ आता है. स्मार्टफोन में 10.9-inch का डिस्प्ले दिया गया है, जो 600 Nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है.

पिछले कुछ वक्त में टैबलेट का मार्केट बढ़ा है. हालांकि, इसमें सैमसंग और ऐपल का ही दबदबा है. दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर काफी कम है. आइए जानते हैं इस टैबलेट की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite टैबलेट Android 15 के साथ आता है. इसमें 10.9-inch का WUXGA+ TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 600 Nits है. ये डिस्प्ले सैमसंग की विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है.

टैबलेट में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है. स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 8MP का सिंगल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है. टैबलेट 5G, Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 6 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है.

इसमें S Pen का सपोर्ट भी मिलता है, जो डिवाइस के साथ बॉक्स में ही आएगा. इसमें कई सारे AI फीचर्स भी दिए गए हैं. Samsung Galaxy Tab S10 Lite को पावर देने के लिए 8000mAh की बैटरी दी गई है. ये डिवाइस कीबोर्ड सपोर्ट के साथ आता है, जिसे आपको अलग से खरीदना होगा.

कितनी है कीमत?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है. ये डिवाइस दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर ऑप्शन- कोरल रेड, ग्रे और सिल्वर में आता है. इसे आप 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज में खरीद सकते हैं. भारत में इसकी उपलब्धता और कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है.

