scorecardresearch
 

Feedback

Samsung Galaxy Tab S10 Lite लॉन्च, मिलेगी 8000mAh की बैटरी और Android 15

सैमसंग ने अपना नया टैबलेट पेश किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. Samsung Galaxy Tab S10 Lite दो कॉन्फिग्रेशन में आएगा, जिसमें 6GB और 8GB RAM के साथ 256GB तक स्टोरेज का विकल्प मिलेगा. इसे आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे. ये डिवाइस S Pen सपोर्ट करेगा, जो इसके साथ ही बॉक्स में मिलेगी. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Samsung Galaxy Tab S10 Lite तीन कलर में मिलेगा. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy Tab S10 Lite तीन कलर में मिलेगा. (Photo: Samsung)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite से पर्दा उठ गया है. कंपनी ने इस टैबलेट को अपने इन-हाउस प्रोसेसर Exynos 1380 के साथ लॉन्च किया है. ये टैबलेट तीन अलग-अलग कलर और S Pen के साथ आता है. स्मार्टफोन में 10.9-inch का डिस्प्ले दिया गया है, जो 600 Nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. 

पिछले कुछ वक्त में टैबलेट का मार्केट बढ़ा है. हालांकि, इसमें सैमसंग और ऐपल का ही दबदबा है. दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर काफी कम है. आइए जानते हैं इस टैबलेट की कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy Tab S10 Lite टैबलेट Android 15 के साथ आता है. इसमें 10.9-inch का WUXGA+ TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 600 Nits है. ये डिस्प्ले सैमसंग की विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Galaxy S24 FE
Samsung Galaxy S25 FE में होंगे दमदार फीचर्स, लॉन्च से पहले जानें डिटेल्स 
Samsung Odyssey OLED G6
Samsung लाया दुनिया का पहला ऐसा मॉनिटर, गेमर्स के लिए है बेस्ट 
Samsung Galaxy F36 5G
Samsung ने लॉन्च किया 50MP कैमरे वाला 5G फोन, इतने रुपये है कीमत 
Samsung ने लॉन्च की अपनी सबसे स्लिम और हल्की स्मार्टवॉच, मिलेगा Gemini AI का सपोर्ट 
Samsung Galaxy Z Fold 7 के साथ कंपनी ने दो फ्लिप फोन्स लॉन्च किए हैं.
Samsung ने किया धमाका, Fold 7, Flip 7 के साथ 'सस्ता' Flip 7 FE लॉन्च 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरे वाले Samsung फोन पर ऑफर, 50 हजार रुपये कम हुई कीमत

टैबलेट में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है. स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं. ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 8MP का सिंगल रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया है. टैबलेट 5G, Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 6 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple की बड़ी तैयारी, आ रहा है स्लिम iPhone 17 Air, Samsung के इस फोन से होगा मुकाबला

इसमें S Pen का सपोर्ट भी मिलता है, जो डिवाइस के साथ बॉक्स में ही आएगा. इसमें कई सारे AI फीचर्स भी दिए गए हैं. Samsung Galaxy Tab S10 Lite को पावर देने के लिए 8000mAh की बैटरी दी गई है. ये डिवाइस कीबोर्ड सपोर्ट के साथ आता है, जिसे आपको अलग से खरीदना होगा. 

कितनी है कीमत? 

Samsung Galaxy Tab S10 Lite की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है. ये डिवाइस दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर ऑप्शन- कोरल रेड, ग्रे और सिल्वर में आता है. इसे आप 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज में खरीद सकते हैं. भारत में इसकी उपलब्धता और कीमत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement