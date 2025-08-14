scorecardresearch
 

आ गया दुनिया का पहला ऐसा TV, मिलेगा 500Hz रिफ्रेश रेट्स, Samsung ने सभी को कर दिया हैरान

Samsung ने दुनिया का पहला ऐसा गेमिंग मॉनिटर लॉन्च किया है, जिसमें 500Hz Refresh Rate का यूज किया है. 500Hz Refresh Rate का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे यूजर्स को अल्ट्रा स्मूद मोशन का एक्सपीरियंस मिलता है. इसका सीधा से मतलब है कि स्क्रीन एक सेकंड में 500 बार रिफ्रेश होता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Samsung Odyssey OLED G6 (Photo: Samsung)
Samsung Odyssey OLED G6 (Photo: Samsung)

Samsung ने पहली बार दुनिया का पहला ऐसा OLED Gaming Monitor लॉन्च किया है, जिसके साथ यूजर्स को 500Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इस गेमिंग मॉनिटर को अमेरिका में लॉन्च किया है और अब अभी अमेरिका में सेल के लिए अवेलेबल होगा. 

इसके साथ कंपनी ने दो न्यू Curved Display को भी लॉन्च किया है, जो Odyssey G7 सीरीज के तहत आते हैं. इन स्क्रीन का साइज 37 और 40-inch है. 

500Hz Refresh Rate का फायदा? 

500Hz Refresh Rate का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे यूजर्स को अल्ट्रा स्मूद मोशन का एक्सपीरियंस मिलता है. इसका सीधा से मतलब है कि स्क्रीन एक सेकंड में 500 बार रिफ्रेश होता है. इसमें में यूजर्स को बेहतरीन स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलेगा और कोई ब्लरनेस नजर नहीं आएगी. 

गेमिंग मॉनिटर में जितनी ज्यादा Refresh Rate होगी, उसपर यूजर्स का उतना बेहतर एक्सपीरियंस होगा. दरअसल, 500Hz Refresh Rate की वजह से हर एक फ्रेम बहुत ही तेजी से कंवर्ट होता है. ऐसे में आप गेमिंग के दौरान ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से पहचान सकेंगे. 

यह भी पढ़ें:

Samsung Odyssey OLED G6 के स्पेसिफिकेशन्स 

Samsung Odyssey OLED G6 पर दोबारा लौटते हैं. इसमें 0.03ms रिस्पोंस टाइम मिलता है. कंपनी ने इसके अंदर QD-OLED Technology का यूज किया है.सैमसंग के इस गेमिंग मॉनिटर के अंदर यूजर्स को Nvidia G-Sync और AMD FreeSync Premium Pro  का सपोर्ट मिलता है. इसमें 100 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. 

कंपनी ने दिए खास फीचर, लंबे समय तक खेल सकेंगे गेम

Samsung ने इस गेमिंग मॉनिटर को ऐसे डिजाइन किया है, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक बेहतरीन गेमिंग परफोर्मेंस हासिल कर सकते हैं. इसमें OLED Safeguard+ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है. इस सिस्टम के अंदर डाइनैमिक कूलिंग सेटअप का यूज किया है, जिसके साथ Pulsating Heat Pipe, ब्राइटनेस मॉड्यूलेशन एल्गोरिद्म, स्क्रीन सेवर्स आदि का यूज किया है. 

Samsung Odyssey OLED G6 का कनेक्टिविटी 

Samsung के इस गेमिंग मॉनिटर की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो HDMI 2.1 पोर्ट्स का यूज किया है. एक DisplayPort 1.4 , USB Type-A ports और एक हेडफोन जैक दिया गया है. हालांकि इस गेमिंग मॉनिटर के अंदर बिल्ट इन स्पीकर नहीं मिलते हैं. 

