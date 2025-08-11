Apple की बड़ी तैयारी, आ रहा है स्लिम iPhone 17 Air, Samsung के इस फोन से होगा मुकाबला

Apple ने बड़ी तैयारी कर ली है और अब वह अगले महीने अपनी न्यू iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज के तहत iPhone 17 Air को भी अनवील किया जाएगा, जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है. पुरानी रिपोर्ट्स में इस अपकमिंग हैंडसेट को लेकर कई तरह के दावे किए जा चुके हैं.

हाल ही में एक लीक सामने आई थी, जिसमें दावा किया था कि वह iPhone 17 Air की बैटरी और स्लिम साइज का दावा किया था. कोरियाई ब्लॉग Naver के मुताबिक, iPhone 17 Air के बैटरी साइज को कम कर दिया गया है. साथ ही इसकी थिकनेस को 2.49mm बताया गया है. हालांकि अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में नहीं बताया है.

आ रहे हैं न्यू iPhone

Apple हर बीते कुछ साल से सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी लेटेस्ट iPhone को अनवील करता है. बीते साल iPhone 16 लाइनअप को लॉन्च किया था. इस बार कंपनी iPhone 17 सीरीज को लॉन्च करेगा.

ये स्मार्टफोन भी होंगे लॉन्च

आने वाले दिनो में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max लॉन्च होंगे. लीक्स रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो इस बार कंपनी iPhone 17 Plus की जगह पर iPhone 17 Air को लॉन्च कर सकती है. हालांकि कंपनी ने इस जानकारी को कंफर्म नहीं किया है.

Samsung Galaxy S25 Edge से होगा मुकाबला

iPhone 17 Air की लॉन्चिंग के बाद इस हैंडसेट का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge के साथ होगा. कोरियाई कंपनी सैमसंग का यह हैंडसेट पहले ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है. कंपनी का दावा है कि Samsung Galaxy S सीरीज का सबसे पता हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस 5.8mm और वजन 163g है. Samsung के इस स्मार्टफोन की कीमत 1,09,999 रुपये है.

