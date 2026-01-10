scorecardresearch
 
Samsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? इस बार बढ़ेंगी कीमतें, 200MP कैमरा समेत कई कमाल के फीचर्स

Samsung Galaxy S26 सीरीज जल्द ही लॉन्चिंग होगी. बीते साल की ट्रेंड की बात करें तो न्यू Galaxy S सीरीज को जनवरी महीने में अनवील किया जाता है. इस बार कंपनी थोड़ा सा देरी से लॉन्चिंग कर सकती है. इस साल सैमसंग गैलेक्सी एस 26 अल्ट्रा समेत तीन हैंडसेट को अनवील किया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra जल्द लॉन्च होगा. (File Photo)
कुछ साल का ट्रेंड देखें तो Samsung हर साल जनवरी में Galaxy S सीरीज के तहत न्यू हैंडसेट को अनवील करता है. इस बार जनवरी महीने की यह लॉन्चिंग कुछ लेट हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल फरवरी के लास्ट में Samsung Galaxy S26 सीरीज को अनवील किया जाएगा, जिसमें Galaxy S26 Ultra भी शामिल होगा. 

ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले Galaxy S26 सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले हैंडसेट को लेकर कई लीक्स, रेंडर्स सामने आने लगे हैं. साथ ही प्राइसिंग को लेकर बताया है कि इस बार हैंडसेट की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है. अब नई कीमतें पुराने वर्जन की तुलना में कितनी ज्यादा होंगी, उसको लेकर ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. 

Samsung Galaxy S26 Ultra के लीक्स आए सामने 

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर एक टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी एस 26  सीरीज को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा. यह इवेंट फरवरी महीने में होगा. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

Samsung इस साल डिस्प्ले करेगा अपग्रेडस 

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर लीक्स में दावा किया है कि इस बार कंपनी डिस्प्ले में बड़ा बदलाव करेगी. इस बार सैमसंग अपना न्यू M14 OLED पैनल का यूज कर सकता है, जो 20-30 परसेंट ज्यादा पावर एफिसिएंट होगा. 

Galaxy S25 Ultra ज्यादा स्लिम होगा 

सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप हैंडसेट की बात करें तो इस बार का हैंडसेट पुराने वर्जन की तुलना में थोड़ा स्लिम होगा. Galaxy S25 Ultra की थिकनेस 8.2mm थी, वहीं अपकमिंग Galaxy S26 Ultra में  7.9mm की थिकनेस मिलती है. 

यह भी पढ़ें: साल की पहली Flipkart Sale, आज हो रही खत्म, स्मार्टफोन से TWS तक मिल रहे ऑफर

Samsung Galaxy S26 Ultra में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर का यूज किया जाएगा. गैलेक्सी एस26 के लिए इस प्रोसेसर को कस्टमाइज भी किया जा सकता है. इस प्रोसेसर की बदौलत स्मार्टफोन को परफोर्मेंस के साथ एफिसिएंसी भी मिलेगी. 

मिलेगा 200MP का कैमरा 

Samsung Galaxy S26 Ultra में 200MP का रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें सेंसर और कैपिबिलिटीज को बेहतर किया जाएगा. इस बार कंपनी कैमरा एपर्चर को बेहतर किया जाएगा, जो कम रोशनी में भी अच्छी फोटो और वीडियो रिजल्ट देगा. 

