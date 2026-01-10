Samsung Galaxy S26 Ultra कब होगा लॉन्च? इस बार बढ़ेंगी कीमतें, 200MP कैमरा समेत कई कमाल के फीचर्स

कुछ साल का ट्रेंड देखें तो Samsung हर साल जनवरी में Galaxy S सीरीज के तहत न्यू हैंडसेट को अनवील करता है. इस बार जनवरी महीने की यह लॉन्चिंग कुछ लेट हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल फरवरी के लास्ट में Samsung Galaxy S26 सीरीज को अनवील किया जाएगा, जिसमें Galaxy S26 Ultra भी शामिल होगा.

ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले Galaxy S26 सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले हैंडसेट को लेकर कई लीक्स, रेंडर्स सामने आने लगे हैं. साथ ही प्राइसिंग को लेकर बताया है कि इस बार हैंडसेट की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है. अब नई कीमतें पुराने वर्जन की तुलना में कितनी ज्यादा होंगी, उसको लेकर ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

Samsung Galaxy S26 Ultra के लीक्स आए सामने

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर एक टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी एस 26 सीरीज को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा. यह इवेंट फरवरी महीने में होगा.

Samsung इस साल डिस्प्ले करेगा अपग्रेडस

Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर लीक्स में दावा किया है कि इस बार कंपनी डिस्प्ले में बड़ा बदलाव करेगी. इस बार सैमसंग अपना न्यू M14 OLED पैनल का यूज कर सकता है, जो 20-30 परसेंट ज्यादा पावर एफिसिएंट होगा.

Galaxy S25 Ultra ज्यादा स्लिम होगा

सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप हैंडसेट की बात करें तो इस बार का हैंडसेट पुराने वर्जन की तुलना में थोड़ा स्लिम होगा. Galaxy S25 Ultra की थिकनेस 8.2mm थी, वहीं अपकमिंग Galaxy S26 Ultra में 7.9mm की थिकनेस मिलती है.

Samsung Galaxy S26 Ultra में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर का यूज किया जाएगा. गैलेक्सी एस26 के लिए इस प्रोसेसर को कस्टमाइज भी किया जा सकता है. इस प्रोसेसर की बदौलत स्मार्टफोन को परफोर्मेंस के साथ एफिसिएंसी भी मिलेगी.

मिलेगा 200MP का कैमरा

Samsung Galaxy S26 Ultra में 200MP का रियर कैमरा मिलेगा, जिसमें सेंसर और कैपिबिलिटीज को बेहतर किया जाएगा. इस बार कंपनी कैमरा एपर्चर को बेहतर किया जाएगा, जो कम रोशनी में भी अच्छी फोटो और वीडियो रिजल्ट देगा.

