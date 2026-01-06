साल की पहली Flipkart Sale, आज हो रही खत्म, स्मार्टफोन से TWS तक मिल रहे ऑफर

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर साल की पहली सेल बिग बचत के नाम पर चल रही है. यह सेल 6 जनवरी यानी आज रात को खत्म होने जा रही है. फ्लिपकार्ट की इस सेल के दौरान कई बंपर ऑफर्स और डील मिल रही हैं.

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान स्मार्टफोन, गैजेट, TWS, इयरबड्स और होम एप्लाइसेंस प्रोडक्ट को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. यहां तक की वॉशिंग मशीन को भी खरीदा जा सकेगा. इस सेल के दौरान बैंक ऑफर्स का भी फायदा उठाया जा सकेगा.

iPhone 16 पर बंपर ऑफर

Flipkart Sale के दौरान iPhone 16 को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. iPhone 16 को साल 2024 के सिंतबर महीने में 79,990 रुपये में लॉन्च किया था और अब इस हैंडसेट को 56 हजार रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसमें सभी ऑफर्स शामिल है.

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 16 में 6.1 inch का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक शील्ड ग्लास का यूज किया गया है. इसमें Apple A18 (3 nm) चिपसेट के साथ Apple GPU दिया है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है.

Samsung Galaxy S24 पर ऑफर

Samsung Galaxy S24 को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है. इस हैंडसेट को 40,990 रुपये में खरीदा सकते हैं. यह फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है और इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

मोबाइल असेसरीज पर मिल रही हैं डील्स

फ्लिपकार्ट पर मोबाइल असेसरीज पर भी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. इयरबड्स, TWS, हेडफोन के अलावा मोबाइल कवर आदि पर भी डील्स मिल रही हैं.

बाइक वालों के लिए मिल रहा है सामान

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान बाइक चलाने वालों के यूज में आने वाले सामान को सस्ते में खरीदा जा सकता है. यहां शुरुआती कीमत 799 रुपये है, जिसमें हेलमेट ग्लवस, जैकेट आदि को खरीदा जा सकता है.

