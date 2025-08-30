Samsung Galaxy Book 5 भारत में लॉन्च, टचस्क्रीन के साथ मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर, इतनी है कीमत

Samsung ने Galaxy Book 5 को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी का नया AI-इनेबल लैपटॉप है, जो Intel Core Ultra 5 या Core Ultra 7 प्रोसेसर के साथ आता है. Galaxy Book 5 में 15.6-inch का टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा. डिवाइस 61.2Wh बैटरी के साथ आता है.

कंपनी 16GB RAM और 32GB RAM का ऑप्शन दे रही है. इसके अलावा आप 512GB या 1TB स्टोरेज चुन सकते हैं. ब्रांड का दावा है कि सिंगल चार्ज में आप इस लैपटॉप को 19 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

कितनी है भारत में कीमत?

Samsung Galaxy Book 5 को कंपनी ने 77,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत लैपटॉप के बेस वेरिएंट की है. आप इसे चार वेरिएंट में खरीद सकते हैं, जिसमें आपको Intel Core Ultra 5 और Intel Core Ultra 7 का विकल्प मिलेगा. ये डिवाइस सिंगल कलर ऑप्शन- ग्रे में आएगा.

इस लैपटॉप को आप सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट, Samsung एक्सक्लूसिव स्टोर और चुनिंदा ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत इस लैपटॉप पर 10 हजार रुपये का कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Galaxy Book 5 में 15.6-inch का Full-HD AMOLED टचस्क्रीन मिलता है, जो एंटी-ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है. ये डिवाइस Windows 11 Home पर काम करता है. इसमें S Pen का सपोर्ट मिलता है. लैपटॉप को Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर, 32GB RAM और 1TB तक के स्टोरेज के साथ खरीदा जा सकता है.

कंपनी की मानें, तो Samsung Galaxy Book 5 में पिछले वर्जन के मुकाबले 38 परसेंट बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है. इसमें कई AI फीचर्स दिए गए हैं. लैपटॉप में दो HDMI पोर्ट, दो USB Type-A और दो USB Type-C पोर्ट मिलते हैं. साथ ही माइक्रो SD कार्ड के लिए भी एक स्लॉट दिया गया है.

