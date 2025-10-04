Samsung ने लॉन्च किए तीन फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, 6,999 रुपये है कीमत

Samsung ने बजट रेंज में कई स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने Galaxy A07, Galaxy F07 और Galaxy M07 4G को भारत में लॉन्च कर दिया है. इन सभी फोन्स के फीचर एक दूसरे से काफी मिलते हैं. तीनों फोन में नाम, कलर और कीमत का अंतर है. ये सभी फोन्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.

ये तीनों ही स्मार्टफोन 6.7-inch के HD LCD डिस्प्ले के साथ आता है. स्मार्टफोन्स MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है. इनमें 50MP का रियर कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलती है. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरे फीचर्स.

कितनी है कीमत?

Samsung Galaxy A07 4G को कंपनी ने 8,999 रुपये में लॉन्च किया है. ये फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, ग्रीन और लाइट वॉयलेट कलर में आता है. आप इसे सैमसंग के आधिकारिक स्टोर से ऑनलाइन खरीद सकते हैं. वहीं Galaxy F07 को कंपनी ने 7,699 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है.

ये फोन सिर्फ एक कलर ऑप्शन- ग्रीन में मिलेगा. स्मार्टफोन को आप Flipkart से खरीद सकते हैं. वहीं Galaxy M07 4G को कंपनी ने 6,999 रुपये में लॉन्च किया है. ये हैंडसेट ऐमेजॉन पर एक्सक्लूसिव उपलब्ध होगा. ये सभी हैंडसेट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज में मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

सैमसंग के तीनों ही फोन्स फीचर्स के मामले में कॉमन हैं. ये सभी डिवाइस 6.7-inch HD+ के PLS LCD डिस्प्ले के साथ आता है. ये स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन का वजन 184 ग्राम है. ये डिवाइस IP54 रेटिंग के साथ आता है. Galaxy A07, Galaxy F07, Galaxy M07 में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है.

ये तीनों ही फोन्स 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं. फोन के स्टोरेज को आप 2TB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं. डिवाइसेस Android 15 पर बेस्ड One UI 7 पर काम करते हैं. कंपनी इन डिवाइसेस को 6 प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड देगी.

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. तीनों ही फोन्स 50MP के मेन कैमरा और 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आते हैं. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का कैमरा दिया गया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है. स्मार्टफोन्स 25W की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. ये तीनों ही फोन्स 4G सपोर्ट के साथ आते हैं.

