200MP कैमरे वाले Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, मिल रहा 60 हजार का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Price Drop: नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Amazon Sale में मिल रहे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं. 200MP कैमरे वाले इस फोन पर 60 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप एक फ्लैगशिप फोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये डिवाइस एक बेहतरीन विकल्प होगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Samsung Galaxy S24 Ultra को कंपनी ने 2024 में लॉन्च किया था. (Photo: ITG)
Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है. इस सेल का फायदा उठाकर आप कई फोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं. सेल में ऐसे ही एक फोन पर ऑफर मिल रहा है. आप सेल का फायदा उठाकर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G को कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. 

पिछले साल लॉन्च हुआ ये फोन ब्रांड का फ्लैगशिप डिवाइस है. इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है. आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स. 

कितनी है कीमत? 

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G को कंपनी ने पिछले साल जनवरी में लॉन्च किया था. ये स्मार्टफोन 1,34,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था. हालांकि, ये MRP है और फोन 1,29,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध था. ये कीमत फोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. 

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S25 FE की सेल शुरू, इतने हजार का मिल रहा डिस्काउंट

हालांकि, Amazon Sale में ये फोन 74,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. फोन पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक दोनों मिल रहा है. इन दोनों ऑफर्स का फायदा उठाकर यूजर्स 60 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जिसकी मदद से आप बड़ी बचत कर सकते हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G में 6.8-inch का Dynamic LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Armor इस्तेमाल किया गया है. ये स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Samsung ने किया GST ऑफर का ऐलान, प्रीमियम AC पर मिलेगा 21 हजार का फायदा

हैंडसेट Android 14 पर बेस्ड OneUI 8 पर काम करता है. फोन को 7 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा. स्मार्टफोन 200MP + 10MP + 50MP + 12MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है. बैटरी 45W की चार्जिंग और 15W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है.

