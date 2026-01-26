scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली पुलिस का AI ग्लासेस, थर्मल स्कैनिंग फीचर, कैसे खोज निकालेगा बैन सामान?

रिपब्लिक डे को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की है. दिल्ली पुलिस कर्मी AI ग्लासेस पहने हुए नजर आएंगे. इन ग्लासेस में कैमरा, सेंसर, थर्मल स्कैनिंग और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का फीचर है. इसकी मदद से प्रतिबंधित सामान और वॉन्टेड अपराधी की पहचान कर सकेंगे और उनको रोक सकेंगे.

Advertisement
X
दिल्ली पुलिस यूज कर रही AI Glasses. (Photo: PTI)
दिल्ली पुलिस यूज कर रही AI Glasses. (Photo: PTI)

Republic Day के दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी AI ग्लासेस पहने हुए नजर आएंगे. पहली बार देश में इन AI ग्लासेस का यूज किया जा रहा है. इस AI ग्लासेस में कैमरा, सेंसर, थर्मल स्कैनिंग और अलर्ट सिस्टम है. 

परेड को देखने आए लोगों के बीच में अगर कोई वॉन्टेड बदमाश एंट्री करता है तो ये AI ग्लासेस तुरंत उसकी पहचान सकेंगे. साथ ही चोरी छिपे परेड के दौरान कोई प्रबिबंधित सामान लेकर जाता है तो उसे भी पकड़ा जा सकेगा. 

थर्मल स्कैनिंग से भी होगा फायदा 

सम्बंधित ख़बरें

ASUS ROG Phone 8 series launched
पॉपुलर मोबाइल कंपनी का ऐलान, अब नहीं बनाएगी स्मार्टफोन, लोग हुए हैरान
स्मार्टफोन को खत्म कर देगा ये गैजेट? ChatGPT मेकर की बड़ी तैयारी, TWS जैसी शेप
AI Tax on Smartphones
AI की भूख से महंगे हो रहे स्मार्टफोन & लैपटॉप, क्यों मचा बवाल?
गणतंत्र दिवस 2026 पर भारत में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी (Photo: AFP/ AP)
जानिए कौन हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा... जो रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट हैं
China wishes India a happy 77th Republic Day.
चीन ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामना, जिनपिंग बोले- भारत अच्छा पड़ोसी-दोस्त और साझेदार

AI ग्लासेस में मौजूद थर्मल स्कैनिंग की मदद से परेड में प्रतिबंधित वस्तु की पहचान की जा सकेगी और उनको रोका जा सकेगा. 

थर्मल स्कैनिंग सिस्टम काम कैसे करता है? 

  • इलेक्ट्रिक गैजेट थोड़ा-बहुत हीट जनरेट करता है. 
  • Thermal sensor उस हीट को कैप्चर करता है. 
  • सेंसर स्क्रीन पर अलग-अलग कलर की लाइट दिखाते हैं. 
  • रेड और येलो लाइट का ज्यादा गर्म और ब्लूक और ब्लैक का मतलब ठंडा होता है.

Thermal Scanning के क्या-क्या फायदे 

  • थर्मल स्कैनिंग की मदद से अंधेरे में इंसान/जानवर को डिटेक्ट किया जा सकता है.  
  • थर्मल स्कैनिग की मदद से फायर को डिटेक्ट किया जा सकत है. 
  • थर्मल स्कैनिंग को सिक्योरिटी आदि में भी यूज किया जाता है. 
  • रेस्क्यू ऑपरेशन आदि में भी थर्मल स्कैनिंग यूज होती है. 

AI ग्लासेस में हैं कैमरे

Advertisement

AI ग्लासेस में कैमरा सेटअप लगाया गया है. AI ग्लासेसस की मदद से हर एक सीन को रिकॉर्ड किया जाएगा. इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर है. यह चश्मा एक मोबाइल कनेक्शन से लिंक होता है.  

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा कैमरा, माइक और बहुत कुछ

AI ग्लासेस अपराधी को खोज निकालेगा 

AI ग्लासेस के डेटाबेस में वॉन्टेड क्रिमिनल्स का डेटा शामिल किया गया है. भीड़ का फायदा उठाकर अगर कोई अपराधी घुसने की कोशिश करता है तो उसकी तुरंत पहचान की जा सकेगी. साथ ही यह कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भी देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement