दिल्ली पुलिस का AI ग्लासेस, थर्मल स्कैनिंग फीचर, कैसे खोज निकालेगा बैन सामान?

Republic Day के दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी AI ग्लासेस पहने हुए नजर आएंगे. पहली बार देश में इन AI ग्लासेस का यूज किया जा रहा है. इस AI ग्लासेस में कैमरा, सेंसर, थर्मल स्कैनिंग और अलर्ट सिस्टम है.
परेड को देखने आए लोगों के बीच में अगर कोई वॉन्टेड बदमाश एंट्री करता है तो ये AI ग्लासेस तुरंत उसकी पहचान सकेंगे. साथ ही चोरी छिपे परेड के दौरान कोई प्रबिबंधित सामान लेकर जाता है तो उसे भी पकड़ा जा सकेगा.
थर्मल स्कैनिंग से भी होगा फायदा
AI ग्लासेस में मौजूद थर्मल स्कैनिंग की मदद से परेड में प्रतिबंधित वस्तु की पहचान की जा सकेगी और उनको रोका जा सकेगा.
थर्मल स्कैनिंग सिस्टम काम कैसे करता है?
Thermal Scanning के क्या-क्या फायदे
AI ग्लासेस में हैं कैमरे
AI ग्लासेस में कैमरा सेटअप लगाया गया है. AI ग्लासेसस की मदद से हर एक सीन को रिकॉर्ड किया जाएगा. इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर है. यह चश्मा एक मोबाइल कनेक्शन से लिंक होता है.
AI ग्लासेस अपराधी को खोज निकालेगा
AI ग्लासेस के डेटाबेस में वॉन्टेड क्रिमिनल्स का डेटा शामिल किया गया है. भीड़ का फायदा उठाकर अगर कोई अपराधी घुसने की कोशिश करता है तो उसकी तुरंत पहचान की जा सकेगी. साथ ही यह कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी भी देता है.